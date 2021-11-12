Укр

Куски авто раскидало по трассе: под Днепром "Волгу" нанизало на отбойник (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия ДТП для автомобиля. Новость обновлена 12 ноября 2021, 15:14
Последствия ДТП для автомобиля.

ДТП произошло утром в пятницу.

Под Днепром водитель "Волги" не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате чрезвычайного происшествия машина протаранила ограждение, водитель попал в больницу. 

Об этом сообщает портал "Информатор". 

ЧП произошло на трассе между Днепром и Кривым Рогом на участке близ областного центра.

Отбойник "вошел" в авто
Отбойник "вошел" в авто
Волга протаранила ограждение
Волга протаранила ограждение
На трассе "Днепр-Кривой Рог" водитель не справился с "Волгой"
На трассе "Днепр-Кривой Рог" водитель не справился с "Волгой"

Как сообщает издание, авария случилась около 7 утра 12 ноября возле поворота на Сухачевку (название района в западной части Днепра, — ред). Водитель удалялся от Днепра, когда по неизвестным причинам потерял контроль над автомобилем и тот врезался в барьерное ограждение.

Лобовое стекло выбило при ударе
Лобовое стекло выбило при ударе
Капот автомобиля смяло отбойником
Капот автомобиля смяло отбойником
Водителя забрали в больницу
Водителя забрали в больницу

Удар был такой силы, что капот автомобиля оказался смят, а детали легковушки разбросало по округе. 

От силы удара отбойник согнулся
От силы удара отбойник согнулся

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове произошло ДТП в котором пострадали два подростка — водитель протащил одного из них машиной несколько метров. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В том же месте спустя несколько часов женщина-водитель травмировала патрульного, который охранял место предыдущего ДТП.

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