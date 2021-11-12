Куски авто раскидало по трассе: под Днепром "Волгу" нанизало на отбойник (фото, видео)

ДТП произошло утром в пятницу.

Под Днепром водитель "Волги" не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате чрезвычайного происшествия машина протаранила ограждение, водитель попал в больницу.

Об этом сообщает портал "Информатор".

ЧП произошло на трассе между Днепром и Кривым Рогом на участке близ областного центра.

Отбойник "вошел" в авто Волга протаранила ограждение На трассе "Днепр-Кривой Рог" водитель не справился с "Волгой"

Как сообщает издание, авария случилась около 7 утра 12 ноября возле поворота на Сухачевку (название района в западной части Днепра, — ред). Водитель удалялся от Днепра, когда по неизвестным причинам потерял контроль над автомобилем и тот врезался в барьерное ограждение.

Лобовое стекло выбило при ударе Капот автомобиля смяло отбойником Водителя забрали в больницу

Удар был такой силы, что капот автомобиля оказался смят, а детали легковушки разбросало по округе.

От силы удара отбойник согнулся

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове произошло ДТП в котором пострадали два подростка — водитель протащил одного из них машиной несколько метров. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В том же месте спустя несколько часов женщина-водитель травмировала патрульного, который охранял место предыдущего ДТП.