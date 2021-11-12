Куски авто раскидало по трассе: под Днепром "Волгу" нанизало на отбойник (фото, видео)
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ДТП произошло утром в пятницу.
Под Днепром водитель "Волги" не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате чрезвычайного происшествия машина протаранила ограждение, водитель попал в больницу.
Об этом сообщает портал "Информатор".
ЧП произошло на трассе между Днепром и Кривым Рогом на участке близ областного центра.
Как сообщает издание, авария случилась около 7 утра 12 ноября возле поворота на Сухачевку (название района в западной части Днепра, — ред). Водитель удалялся от Днепра, когда по неизвестным причинам потерял контроль над автомобилем и тот врезался в барьерное ограждение.
Удар был такой силы, что капот автомобиля оказался смят, а детали легковушки разбросало по округе.
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове произошло ДТП в котором пострадали два подростка — водитель протащил одного из них машиной несколько метров. Дети переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. В том же месте спустя несколько часов женщина-водитель травмировала патрульного, который охранял место предыдущего ДТП.
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