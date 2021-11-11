Струс мозку та забої: що відомо про стан дітей, які постраждали в ДТП у Харкові

Життю 13-річних підлітків нічого не загрожує

У Харкові в резонансній аварії на проспекті Науки під колесами позашляховика опинилися двоє дітей. З травмами різного ступеня тяжкості їх забрала "швидка", пізніше стало відомо, що життю підлітків нічого не загрожує.

Як повідомляється на сайті міськради Харкова, хлопець та дівчина потрапили Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова.

Заступник головного лікаря лікарні Андрій Соцький розповів, що діти під час моторошної аварії не отримали значних травм. У 13-річних підлітків діагностували струс мозку, забиті місця м’яких тканин, а дівчинці також зашили рану на голові.

Стан обох постраждалих на проспекті Науки дітей оцінюють як середньої тяжкості. Їхній стан стабільний.

Нагадаємо, що наїзд на пішоходів стався на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові близько 15:20 11 листопада. Водія правоохоронці запідозрили у вживанні наркотиків.

Пізніше до підозр у вживанні заборонених речовин додалося ще й відео, на якому горе-водій незадовго до ДТП шукав "закладку" у дворах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки "світить" винуватцю ДТП на проспекті Науки у Харкові.