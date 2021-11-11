Збив дітей на переході: скільки "світить" винуватцю ДТП на проспекті Науки у Харкові
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 20
Неповнолітні з травмами потрапили у лікарню невідкладної допомоги
У Харкові у черговому резонансному ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської постраждали дві 13-річні дитини. Горе-водія позашляховика, який міг бути під наркотиками, вже затримали.
Тим часом у поліції регіону відзвітували, що може загрожувати винуватцю ДТП, у якій постраждали двоє неповнолітніх дітей.
Відомо, що винуватцем моторошної аварії виявився 34-річний чоловік, який на автомобілі Toyota Land Cruiser їхав проспектом Науки на заборонений сигнал світлофора у той час, як по пішохідному переходу проспект переходили люди. Під колесами опинилися двоє дітей — 13-річний хлопець та дівчина. З травмами їх доставили у лікарню.
За фактом аварії відомості вже внесли у реєстр досудових розслідувань. Винуватцю ДТП за скоєне загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Раніше у мережі з’явилося моторошне відео, як позашляховик збив дітей на "зебрі" у Харкові — дівчину відкинуло вбік, а хлопця протягнуло під колесами близько 15 метрів.
Як повідомляв "Телеграф", водій Toyota перед аварією шукав "закладку" з наркотиками в одному з дворів на вулиці Тобольській.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-