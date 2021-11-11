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Збив дітей на переході: скільки "світить" винуватцю ДТП на проспекті Науки у Харкові

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автомобіль Toyota, який збив двох дітей у Харкові Новина оновлена 11 листопада 2021, 19:32
Автомобіль Toyota, який збив двох дітей у Харкові

Неповнолітні з травмами потрапили у лікарню невідкладної допомоги

У Харкові у черговому резонансному ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської постраждали дві 13-річні дитини. Горе-водія позашляховика, який міг бути під наркотиками, вже затримали.

Тим часом у поліції регіону відзвітували, що може загрожувати винуватцю ДТП, у якій постраждали двоє неповнолітніх дітей.

Відомо, що винуватцем моторошної аварії виявився 34-річний чоловік, який на автомобілі Toyota Land Cruiser їхав проспектом Науки на заборонений сигнал світлофора у той час, як по пішохідному переходу проспект переходили люди. Під колесами опинилися двоє дітей — 13-річний хлопець та дівчина. З травмами їх доставили у лікарню.

За фактом аварії відомості вже внесли у реєстр досудових розслідувань. Винуватцю ДТП за скоєне загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Фото з місця ДТП на перехресті Науки та Тобольської
Фото з місця ДТП на перехресті Науки та Тобольської
На місці працюють правоохоронці
На місці працюють правоохоронці

Раніше у мережі з’явилося моторошне відео, як позашляховик збив дітей на "зебрі" у Харкові — дівчину відкинуло вбік, а хлопця протягнуло під колесами близько 15 метрів. 

Як повідомляв "Телеграф", водій Toyota перед аварією шукав "закладку" з наркотиками в одному з дворів на вулиці Тобольській.

Теги:
#ДТП #Харків #Національна поліція #Діти
Момент аварії на проспекті Науки
Харків
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
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Момент аварії на проспекті Науки
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