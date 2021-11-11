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У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Момент аварії на проспекті Науки Новина оновлена 11 листопада 2021, 17:39
Момент аварії на проспекті Науки

Дітей доставили у лікарню невідкладної допомоги

У Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської під колеса позашляховика потрапило двоє дітей — 13-річні хлопець та дівчина переходили дорогу по пішохідному переходу, коли їх збила Toyota. Водія підозрюють у вживанні наркотиків.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, чоловіка, який збив людей на "зебрі" затримали та відправили проходити тест на наркотики. За інформацією правоохоронців, винуватець ДТП вже притягався до відповідальності за незаконне виробництво чи зберігання наркотиків, однак справу рік тому закрили навіть не довівши її до суду.

 За даними поліції регіону, автомобіль Toyota на переході збив двох неповнолітніх дітей. Хлопцю та дівчині по 13 років, їх забрала швидка допомога. 

Джерела "Телеграфа" повідомили, що хлопець та дівчина потрапили у Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної допомоги. На перших погляд їх стан оцінили як середньої тяжкості, однак більш детально скажуть після обстежень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві на швидкості протаранили патрульного, який оформляв ДТП. Пізніше винуватця аварії вдалося затримати — він виявився пʼяним.

Теги:
#ДТП #Харків #Діти #Поліція
Момент аварії на проспекті Науки
Харків
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
Дата публікації
Дата публікації
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Момент аварії на проспекті Науки
У Харкові на "зебрі" позашляховик збив двох дітей: водій може бути під дією наркотиків (відео)
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