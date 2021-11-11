В Харькове на "зебре" внедорожник сбил двоих детей: водитель может быть под действием наркотиков (видео)

Детей доставили в больницу неотложной помощи

В Харькове на перекрестке проспекта Науки и Тобольской улицы под колеса внедорожника попали двое детей — 13-летние парень и девочка переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбила Toyota. Водителя подозревают в употреблении наркотиков.

Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, мужчину, сбившего людей на "зебре", задержали и отправили проходить тест на наркотики. По информации правоохранителей, виновник ДТП уже привлекался к ответственности за незаконное производство или хранение наркотиков, однако дело год назад закрыли, даже не доведя его до суда.

По данным полиции региона, автомобиль Toyota на переходе сбил двух несовершеннолетних детей. Парню и девочке по 13 лет, их забрала скорая помощь.

Источники "Телеграфа" сообщили, что молодые люди попали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. На первый взгляд, их состояние оценили как средней тяжести, однако более подробно скажут после обследований.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП. Позже виновника аварии удалось задержать – он оказался пьяным.