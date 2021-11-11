"Сбил как кегли": в Харькове водитель внедорожника въехал в людей на пешеходном переходе (видео)

Land Cruiser ехал на запрещенный сигнал светофора

В Харькове в четверг, 11 октября, произошло очередное жуткое ДТП — на пешеходном переходе внедорожник Toyota Land Cruiser сбил двух человек. Автомобиль летел по дороге на красный сигнал светофора.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА", опубликовав видео с места аварии.

Судя по кадрам, белый внедорожник ехал на красный свет, когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Под колеса не остановившегося автомобиля попали два человека. Одного из них протянуло по дороге несколько метров.

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Известно, что жуткая авария произошла на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Под колеса внедорожника попал парень и девушка. Парня протащило под колесами метров 15, а девушку автомобиль сбил и переехал. По предварительным данным, пострадавшие остались в живых.

Некоторые СМИ пишут, что в аварии пострадали 13-летние подростки. На место уже прибыла скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.

Судя по данным карты, движение по проспекту Науки в Харькове заблокировано в обоих направлениях.

В Харькове из-за ДТП остановилось движение по проспекту Науки

Как сообщал "Телеграф", предыдущая смертельная авария произошла в Харькове 26 октября — в результате этого два автомобиля превратились в груду металлолома, три человека загремели в реанимацию, а один погиб на месте. Виновником ДТП оказался 16-летний мажор Коля Харьковский, которого позже отправили на 60 суток в СИЗО по подозрению в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина. Также мы писали, что харьковскому бедняге могут добавить еще несколько лет заключения по делу о расстреле людей.