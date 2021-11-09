Виновника ДТП с патрульным в Киеве задержали, он оказался пьян (фото)
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Пьяный водитель пытался скрыться с места аварии.
Появились новые подробности ДТП, в результате которого пострадал полицейский.
Как сообщает Патрульная полиция Киева, при оформлении автопроисшествия с участием автомобилей Renault и BMW на полном ходу в них въехал Hyundai.
В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW.
Пока все присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, водитель Hyundai быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия в неизвестном направлении.
Полицейским удалось отыскать беглеца — через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома.
Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения гражданин отказался.
На водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Полицейского и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.
Отметим, как сообщал "Телеграф", 17-летний парень предотвратил страшное ДТП в Мелитополе.
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