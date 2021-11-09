В Киеве на скорости протаранили патрульного, оформлявшего ДТП: эксклюзивные фото с места

Патрульный оформлял ДТП и был зажат двумя автомобилями.

В Киеве 9 ноября в районе Святошино произошло ДТП, в котором пострадал полицейский.

Происшествие произошло вечером на перекрестке проспекта Победы с бульваром Вернадского.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте, все началось с незначительной аварии.

Водитель "Рено", двигаясь в левом ряду в направлении проспекта Паладина, догнал "БМВ", что был впереди, в результате чего произошло столкновение.

После чего водители остановились, включили аварийную сигнализацию, вызвали правоохранителей для оформления происшествия. Впоследствии, когда прибыл наряд и один из патрульных оказался между машинами, вдруг в заднюю часть "Рено" на полном ходу врезался "Хюндай".

Полицейский оказался зажатым между машинами, он был травмирован. На место происшествия прибыли несколько карет скорой, спасатели. Пострадавший был госпитализирован, о характере травм узнать не удалось.

Событие никто из правоохранителей не комментировал. По неподтвержденным официально данным, водитель внедорожника "Хюндай" с места происшествия скрылся.

С источников Ddtp.kiev.ua стало известно, что кроме патрульного пострадал еще один водитель.

ДТП в Киеве 9 ноября

Авария произошла на перекрестке проспекта Победы с бульваром Вернадского

В аварии пострадал полицейский

Кроме патрульного пострадал еще один водитель.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Отметим, что в ночь на 7 ноября в Киеве произошло ДТП с мотоциклистом, в результате которого пострадал водитель Lexus.

А 6 ноября под Николаевом произошла трагедия — в ДТП попала целая семья.