Укр

В ДТП под Николаевом попала многодетная семья: трое погибших (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Один из участников ДТП Новость обновлена 06 ноября 2021, 07:26
Один из участников ДТП

Машины столкнулись возле села Шевченково на трассе.

На Николаевщине в ДТП погибли три человека — 33-летний мужчина и два ребенка. Всего в машине ВАЗ было семеро людей, пятеро — дети. 

Об этом сообщает Нацполиция региона. 

Погибшим детям было три и пять. Их родные — мать и еще трое детей пострадали и попали в больницу. У них — травмы разной степени тяжести.

От удара ВАЗ выбросило на обочину
От удара ВАЗ выбросило на обочину

Авария произошла ночью в субботу после половины второго. На трассе из Одессы в Новоазовск близ села Шевченково Николаевского района Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101 столкнулись на дороге. 

После удара ВАЗ слетел с дороги и перевернулся. Тела погибших зажало в искореженном авто — их доставали спасатели. В больницу попали 27-летняя женщина и дети одного, пяти и шести лет. 

Chevrolet Lacetti после столкновения
Chevrolet Lacetti после столкновения

Водитель второй машины практически не пострадал — сообщает полиция. Начато расследование обстоятельств трагедии. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на пешеходном переходе насмерть сбили школьницу и сильно травмировали ее брата. С места ДТП горе-водитель сбежал. В семье это второе горе за короткое время накануне ушел из жизни отец. 

Теги:
#Николаевская область #ДТП #Дети
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