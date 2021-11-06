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У ДТП під Миколаєвом потрапила багатодітна родина: троє загиблих (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Один із учасників ДТП
Один із учасників ДТП

Машини зіткнулися біля села Шевченкове на трасі.

На Миколаївщині в ДТП загинули троє людей — 33-річний чоловік та дві дитини. Загалом у машині ВАЗ було семеро людей, п’ятеро — діти.

Про це повідомляє Національна поліція регіону.

Загиблим дітям було три та п’ять. Їхні рідні — мати та ще троє дітей постраждали та потрапили до лікарні. У них травми різного ступеня тяжкості.

Від удару ВАЗ викинуло на узбіччя
Від удару ВАЗ викинуло на узбіччя

Аварія сталася вночі у суботу після половини на другу. На трасі з Одеси до Новоазовська поблизу села Шевченкового Миколаївського району Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101 зіткнулися на дорозі.

Після удару ВАЗ злетів із дороги та перекинувся. Тіла загиблих затиснуло в понівеченому авто — їх діставали рятувальники. До лікарні потрапили 27-річна жінка та діти одного, п’яти та шести років.

Chevrolet Lacetti після зіткнення
Chevrolet Lacetti після зіткнення

Водій другої машини практично не постраждав, повідомляє поліція. Розпочато розслідування обставин трагедії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на пішохідному переході на смерть збили школярку і сильно травмували її брата. З місця ДТП горе-водій втік. У сім’ї це друге горе за короткий час напередодні пішов із життя батько.

Теги:
#Миколаївська область #ДТП #Діти
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