У ДТП під Миколаєвом потрапила багатодітна родина: троє загиблих (фото)

Машини зіткнулися біля села Шевченкове на трасі.

На Миколаївщині в ДТП загинули троє людей — 33-річний чоловік та дві дитини. Загалом у машині ВАЗ було семеро людей, п’ятеро — діти.

Про це повідомляє Національна поліція регіону.

Загиблим дітям було три та п’ять. Їхні рідні — мати та ще троє дітей постраждали та потрапили до лікарні. У них травми різного ступеня тяжкості.

Від удару ВАЗ викинуло на узбіччя

Аварія сталася вночі у суботу після половини на другу. На трасі з Одеси до Новоазовська поблизу села Шевченкового Миколаївського району Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101 зіткнулися на дорозі.

Після удару ВАЗ злетів із дороги та перекинувся. Тіла загиблих затиснуло в понівеченому авто — їх діставали рятувальники. До лікарні потрапили 27-річна жінка та діти одного, п’яти та шести років.

Chevrolet Lacetti після зіткнення

Водій другої машини практично не постраждав, повідомляє поліція. Розпочато розслідування обставин трагедії.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на пішохідному переході на смерть збили школярку і сильно травмували її брата. З місця ДТП горе-водій втік. У сім’ї це друге горе за короткий час напередодні пішов із життя батько.