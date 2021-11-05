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В Одесі збили брата з сестрою: гонщик-вбивця потрапив на відео і втік

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Поліція знайшла машину у дворах неподалік місця аварії. Новина оновлена 05 листопада 2021, 08:53
Поліція знайшла машину у дворах неподалік місця аварії.

Сім’я дівчинки розшукує свідків ДТП.

В Одесі на пішохідному переході на смерть збили 15-річну дівчинку, її брат потрапив до лікарні. Водій втік з місця ДТП.

Про це повідомляє Національна поліція регіону.

Трагедія сталася на Адміральському проспекті. У 21-річного чоловіка травми та зламана нога.

Місце ДТП на Адміральському проспекті
Місце ДТП на Адміральському проспекті

На відеокадрах, опублікованих правоохоронцями, видно, що легковик Opel швидко перелаштовується з ряду в ряд перед зіткненням. Щоб упіймати зловмисника, вводили спеціальну операцію "Перехоплення".

Водій кинув автомобіль у дворах на вулиці Луніна 7а, неподалік місця ДТП. На ньому видно сліди аварії — розбите лобове скло. Також поліцейські знайшли в авто скляну пляшку.

Поліція пише, що водія все ще розшукують, але у соцмережах повідомляють про затримання. У коментарях до новини написав чоловік, який представився братом загиблої. Він розповів, що це друга трагедія у сім’ї за короткий час – кілька тижнів тому вони поховали батька. Чоловік розшукує свідків ДТП.

Розшукуються свідки ДТП
Розшукуються свідки ДТП

Поліція продовжує розслідування смертельної аварії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій вантажівки збив двох чоловіків на пішохідному переході — обидва загинули.

Теги:
#Одеса #ДТП #Підліток
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