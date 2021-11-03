Помер другий постраждалий у ДТП із вантажівкою у Києві, водієві "світить" до 8 років

Необережність водія забрали життя двох людей.

У вівторок, 2 листопада, у Києві на перехресті проспекту Палладіна та вулиці Стеценка водій вантажівки проігнорував заборонний сигнал світлофора та збив на пішохідному переході двох чоловіків. Один із них загинув на місці, а другий у середу помер у лікарні.

Про це вдалося дізнатися кореспондентові "Телеграфа" від лікарів медичного закладу, куди доправили потерпілого.

Як повідомлялося, трагедія сталася ближче до вечора. Залишається незрозумілим, чому водій "Рено Мастер" не помітив червоне світло, але свідки спочатку повідомляли, що він відволікся на телефон. Загиблим було близько 80 та 60 років.

У поліції тим часом додали, що 24-річному власнику вантажівки вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення безпеки дорожнього руху) та подали клопотання про обрання йому запобіжного заходу до суду.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із забороною на керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше кореспонденту "Телеграфа" вдалося побувати на цьому перехресті та зробити ексклюзивні фото місця смертельної ДТП.