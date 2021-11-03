Рус

Помер другий постраждалий у ДТП із вантажівкою у Києві, водієві "світить" до 8 років

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1
ДТП у Києві Новина оновлена 03 листопада 2021, 18:15
ДТП у Києві

Необережність водія забрали життя двох людей.

У вівторок, 2 листопада, у Києві на перехресті проспекту Палладіна та вулиці Стеценка водій вантажівки проігнорував заборонний сигнал світлофора та збив на пішохідному переході двох чоловіків. Один із них загинув на місці, а другий у середу помер у лікарні.

Про це вдалося дізнатися кореспондентові "Телеграфа" від лікарів медичного закладу, куди доправили потерпілого.

Як повідомлялося, трагедія сталася ближче до вечора. Залишається незрозумілим, чому водій "Рено Мастер" не помітив червоне світло, але свідки спочатку повідомляли, що він відволікся на телефон. Загиблим було близько 80 та 60 років.

У поліції тим часом додали, що 24-річному власнику вантажівки вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення безпеки дорожнього руху) та подали клопотання про обрання йому запобіжного заходу до суду.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі із забороною на керування транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше кореспонденту "Телеграфа" вдалося побувати на цьому перехресті та зробити ексклюзивні фото місця смертельної ДТП.

Теги:
#Київ #ДТП #Поліція
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19