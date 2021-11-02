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Дідусь помер на місці: ексклюзивні фото з місця аварії з вантажівкою у Києві

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Аварія у Києві Новина оновлена 02 листопада 2021, 21:20
Аварія у Києві

Водія вже затримали поліцейські.

У Києві на проспекті Палладіна неподалік перехрестя з вулицею Стеценком водій вантажівки не зупинився на червоне світло світлофора і зніс двох людей на пішохідному переході.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

Пригода сталася ближче до вечора. Водій вантажівки "Рено Мастер" з якоїсь причини проігнорував заборонний сигнал і в’їхав у натовп пішоходів, які переходили дорогу у відведеному для цього місці.

Один із чоловіків, пенсіонер віком близько 80 років, загинув на місці. Ще один чоловік близько 60 років отримав тяжкі травми та був вивезений з місця події лікарями "швидкої допомоги".

Водія вантажівки затримали поліцейські та відправили на медичну експертизу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці розпочали розслідування всіх деталей події.

ДТП у Києві
ДТП у Києві
Водій вантажівки зніс двох людей на переході
Водій вантажівки зніс двох людей на переході
На місці працює поліція
На місці працює поліція
Один із чоловіків переїжджав дорогу велосипедом
Один із чоловіків переїжджав дорогу велосипедом
Водія вже затримали
Водія вже затримали

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області легковик злетів з дороги та врізався в житловий будинок. Пасажир автомобіля від отриманих травм помер у лікарні.

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#Київ #ДТП
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