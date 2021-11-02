Дідусь помер на місці: ексклюзивні фото з місця аварії з вантажівкою у Києві
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Водія вже затримали поліцейські.
У Києві на проспекті Палладіна неподалік перехрестя з вулицею Стеценком водій вантажівки не зупинився на червоне світло світлофора і зніс двох людей на пішохідному переході.
На місці події побував кореспондент "Телеграфа".
Пригода сталася ближче до вечора. Водій вантажівки "Рено Мастер" з якоїсь причини проігнорував заборонний сигнал і в’їхав у натовп пішоходів, які переходили дорогу у відведеному для цього місці.
Один із чоловіків, пенсіонер віком близько 80 років, загинув на місці. Ще один чоловік близько 60 років отримав тяжкі травми та був вивезений з місця події лікарями "швидкої допомоги".
Водія вантажівки затримали поліцейські та відправили на медичну експертизу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Правоохоронці розпочали розслідування всіх деталей події.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".
Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області легковик злетів з дороги та врізався в житловий будинок. Пасажир автомобіля від отриманих травм помер у лікарні.
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