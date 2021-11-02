Дідусь помер на місці: ексклюзивні фото з місця аварії з вантажівкою у Києві

Водія вже затримали поліцейські.

У Києві на проспекті Палладіна неподалік перехрестя з вулицею Стеценком водій вантажівки не зупинився на червоне світло світлофора і зніс двох людей на пішохідному переході.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

Пригода сталася ближче до вечора. Водій вантажівки "Рено Мастер" з якоїсь причини проігнорував заборонний сигнал і в’їхав у натовп пішоходів, які переходили дорогу у відведеному для цього місці.

Один із чоловіків, пенсіонер віком близько 80 років, загинув на місці. Ще один чоловік близько 60 років отримав тяжкі травми та був вивезений з місця події лікарями "швидкої допомоги".

Водія вантажівки затримали поліцейські та відправили на медичну експертизу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці розпочали розслідування всіх деталей події.

ДТП у Києві

Водій вантажівки зніс двох людей на переході

На місці працює поліція

Один із чоловіків переїжджав дорогу велосипедом

Водія вже затримали

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області легковик злетів з дороги та врізався в житловий будинок. Пасажир автомобіля від отриманих травм помер у лікарні.