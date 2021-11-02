На Прикарпатті машина проламала стіну житлового будинку, є загиблий (фото)

Попередньо водійка не впоралася з керуванням.

За кілька хвилин після опівночі другого листопада рятувальникам надійшов виклик із Задністрянська, що на Івано-Франківщині — у будинок врізалася машина, яка проломила стіну.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

На допомогу водієві та пасажиру Mаzda вирушили рятувальники з Бурштину та Галича – найближчих населених пунктів. Пасажира авто затиснуло в понівеченому автомобілі — його довелося діставати за допомогою гідроінструменту.

Машина злетіла з дороги до житлового будинку

Рятувальникам довелося деблокувати постраждалого

Як повідомляють місцеві ЗМІ, 34-річний пасажир, мешканець Бурштина, від отриманих травм помер у районній лікарні Галича. У тій же лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та політравмою перебуває жінка-водій Mazda.

Постраждалій — 29 років, вона також із Бурштину. Вони їхали до міста, коли водійка не впоралася з керуванням та спочатку з’їхала на узбіччя, а потім у житловий будинок.

Місце ДТП на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві зіткнулися маршрутка та легковий автомобіль — на місці ДТП побував наш кореспондент. Аварія сталася на Великій кільцевій дорозі. Водій легковика загинув.