На Прикарпатье машина проломила стену жилого дома, есть погибший (фото)

Предварительно — водитель не справилась с управлением.

Через несколько минут после полуночи второго ноября спасателям поступил вызов из Заднестрянска, что на Ивано-Франковщине — в дом врезалась машина, которая проломила стену.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

На помощь водителю и пассажиру Mаzda отправились спасатели из Бурштына и Галича — ближайших населенных пунктов. Пассажира авто зажало в искореженном автомобиле — его пришлось доставать с помощью гидроинструмента.

Машина слетела с дороги в жилой дом

Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего

Как сообщают местные СМИ, 34-летний пассажир, житель Бурштына, от полученных травм умер в районной больнице Галича. В той же больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится женщина-водитель Mаzda.

Пострадавшей — 29 лет, она также из Бурштына. Они ехали в город, когда водитель не справилась с управлением и сначала съехала на обочину, а затем в жилой дом.

Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве столкнулись маршрутка и легковой автомобиль — на месте ДТП побывал наш корреспондент. Авария произошла на Большой кольцевой дороге. Водитель легковушки погиб.