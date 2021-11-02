В Киеве после смертельного ДТП с пассажирским автобусом легковушку выбросило на тротуар: фоторепортаж
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Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии
В Киеве поздно вечером в понедельник, 1 ноября, произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault и маршрутки Isuzu. Транспортные средства не смогли разминуться на Большой кольцевой дороге.
Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".
Известно, что трагическая авария произошла на перекрестке с Жулянской улицей, когда Renault двигался в сторону Софиевской Борщаговки. Автобус после завершения смены, к счастью, ехал уже без пассажиров в направлении города Вишневое. После столкновения автомобилей легковушку от удара развернуло в правую сторону выбросило на тротуар. Водитель Renault погиб на месте аварии.
По предварительной информации, легковой автомобиль поворачивал направо и не предоставил дорогу прямой маршрутке. С водителем пассажирского автобуса пообщаться не удалось.
Причины и виновника ДТП будут устанавливаться правоохранительными органами.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщал "Телеграф" ранее, в смертельном ДТП в Кировоградской области погибли юные спортсмены и их тренер. Все они — жители Кривого Рога и возвращались с чемпионата Украины по киокушинкай каратэ, который проходил в Виннице.
Также мы писали о смертельной аварии в Харькове произошедшей 26 октября. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое загремели в реанимацию.
Как можно видеть на видео с камер наблюдения, "Инфинити" пытался проскочить на красный свет перед уже начавшими двигать автомобилями, в результате чего он на полной скорости врезался в "Шевроле".
Позже стало известно, что виновник ДТП 16-летний Николай Харьковский уже становился героем новостей, устроив стрельбу в местном супермаркете. Кроме того, в своем Инстаграмм он неоднократно публиковал видео ночной гонки и даже кадры того, как посылает на три известных буквы полицейских.
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