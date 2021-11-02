У Києві після смертельної ДТП з пасажирським автобусом легковик викинуло на тротуар: фоторепортаж

Водій легкового автомобіля загинув на місці аварії

У Києві пізно ввечері у понеділок, 1 листопада, сталася смертельна ДТП за участю легковика Renault та маршрутки Isuzu. Транспортні засоби не змогли розминутися на Великій кільцевій дорозі.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що трагічна аварія сталася на перехресті з вулицею Жулянською, коли Renault рухався у бік Софіївської Борщагівки. Автобус після завершення зміни, на щастя, їхав вже без пасажирів у напрямку міста Вишневе. Після зіткнення автомобілів легковик від удару розвернуло у правий бік викинуло на тротуар. Водій Renault загинув на місці аварії.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль повертав праворуч і не надав дорогу маршрутці, яка рухалася прямо. З водієм пасажирського автобуса поспілкуватися не вдалося.

Причини та винуватця ДТП встановлюватимуть правоохоронні органи.

Смертельна ДТП сталася на перехресті Жулянської

У пасажирському автобусі вже не було пасажирів

Легковик після удару відлетів на тротуар

У маршрутки розбите лобове скло

Renault від удару сильно зім'яло

Водій легковика загинув на місці

З водієм маршрутки поспілкуватися не вдалося

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у смертельній ДТП на Кіровоградщині загинули юні спортсмени та їх тренер. Усі вони — жителі Кривого Рогу та поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай карате, що проходив у Вінниці.

Також ми писали про смертельну аварію у Харкові сталася, яка сталася 26 жовтня. Внаслідок ДТП одна людина загинула, а ще троє загриміли в реанімацію.

Як можна бачити на відео з камер спостереження, "Інфініті" намагався проскочити на червоне світло перед автомобілями, що вже почали рухати, внаслідок чого він на повній швидкості врізався в "Шевроле".

Пізніше стало відомо, що винуватець ДТП 16-річний Микола Харківський уже ставав героєм новин, вчинивши стрілянину у місцевому супермаркеті. Крім того, у своєму Інстаграмі він неодноразово публікував відео нічних перегонів і навіть кадри того, як посилає на три відомі літери поліцейських.