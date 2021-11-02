У смертельній ДТП на Кіровоградщині загинули юні спортсмени та їх тренер: подробиці (фото, відео)

У дорожній аварії загинули троє дітей та їх тренер, що повертались зі змагань

На Кіровоградщині минулої ночі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Там на дорозі лоб у лоб зіштовхнулися легковик КІА та вантажівка Renault. Внаслідок аварії загинули четверо людей: троє дітей та один дорослий.

Загиблі – тренер Руслан Тодорашко, його підопічні – 12-річна Анастасія Улітко та 11-річний Артем Куроп’ятник, а також спортивний суддя 16-річний Данило Перець. Усі вони — жителі Кривого Рогу та поверталися з чемпіонату України з кіокушинкай карате, що проходив у Вінниці.

Що говорять у поліції та ДСНС

За даними поліції Кіровоградської області, ДТП сталося 1 листопада о 00:10 на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя на території Долинської територіальної громади.

"За попередніми даними, водій автомобіля "КІА Sportage" під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, що рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням з вантажівкою Renault", — йдеться в повідомленні.

Згідно зі зведенням, внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів, віком 12, 14 та 16 років, загинули на місці пригоди.

"Особи загиблих встановлені. Усі вони жителі Кривого Рогу Дніпропетровської області", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

"Обставини ДТП встановлюють слідчі", — додали в поліції.

У ДСНС опублікували фото з місця ДТП, згідно з якими внаслідок удару легковий автомобіль вилетів на узбіччя та перекинувся на дах.

Роботи з деблокування тіл на місці аварії Роботи з деблокування тіл на місці аварії

Легковик так понівечило, що рятувальникам довелося за допомогою інструментів деблокувати тіла загиблих.

Машину після удару перевернуло на дах Двері автомобіля заклинило

Подробиці аварії, версія водія фури

Водій фури, з якою зіткнулася КІА, стверджує, що намагався уникнути зіткнення, проте, за його словами, легковик вилетів на зустрічну несподівано і стрімко, передає "Суспільне".

Вантажівка залишалася на місця аварії і наступного дня

"Легковик на великій швидкості фактично виїхав на узбіччя дороги і мені не було куди з’їхати, щоб уникнути зіткнення. Можливо водій машини заснув, не знаю. Я відразу викликав на місце події поліцію, легковий автомобіль лежав перевернутий на даху", — розповів чоловік.

Після удару з легковика вилетіли особисті речі загиблих

За словами водія вантажівки, в аварії він не постраждав, проте має синець під оком.

Водій вантажівки в аварії не постраждав, але був битий батьком одного з загиблих чил

"Це батько одного із загиблих. Він не розібрався відразу в ситуації, кинувся на мене, думав, що тут я винен. А вони їхали десь перед ними", — пояснив він.

Сумніви та здогадки

Водночас з’явилися сумніви у версії, яку озвучив водій вантажівки. Так, користувачі мережі, які дізнались про аварію і подивилися фотографії з місця ДТП, запитують, чи справді водій легковика виїхав на зустрічну смугу, а не навпаки. Зокрема, їх сумніви ґрунтуються на місці знаходження вантажівки, яка якраз і закінчила рух на зустрічній смузі, а також її гальмівному сліді.

Під цим постом вибухнула ціла дискусія, в якій переважно користувачі мережі розділилися на три табори: одні підтримують автора і вбачають провину водія вантажівки, інші вважають, що за розказаною ним версією подій якраз так і має бути, а треті апелюють до недостатності фактів, включаючи фото, та закликають дочекатися висновків експертизи.

Загинули юні спортсмени, їх тренер та молодий спортивний суддя

Про те, хто саме загинув в аварії, повідомили у Національній федерації кіокушинкай карате України.

"Трагічно обірвалося життя спортсменів, судді та тренера НФККУ:

Суддя

Перець Данило

Спортсмени:

Улітко Анастасія – 06.10.2009

Куроп’ятник Артем – 21.10.2010

Тренер:

Тодорашко Руслан Миколайович

Президія федерації, керівники клубів та організацій НФККУ висловлюють свої співчуття рідним та близьким. Це дуже важка втрата", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає "Суспільне", тренер Руслан Тодорашко, який загинув в аварії, працював у спортивній школі №2 у Кривому Розі та за словами її керівника, "виховав і чемпіонів України, і призерів України".

Як повідомлялося, 21 жовтня в Києві авто каршерингу влетіло у вантажівку на повній швидкості.