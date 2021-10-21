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Влетів у вантажівку на повній швидкості: в Києві сталася смертельна аварія (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Деталі автомобіля розкидало на кілька метрів в сторони від місця удару Новина оновлена 21 жовтня 2021, 08:53
Деталі автомобіля розкидало на кілька метрів в сторони від місця удару

Зіткнення викликало велику пробку на столичній Лук’янівці

Ранок четверга, 21 жовтня, для пасажирів орендованого Hyundai в Києві закінчилося страшною аварією.

Деталі інциденту повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

ДТП сталося в Шевченківському районі столиці, на вулиці Юрія Іллєнка. Крім сріблястого Hyundai, взятого напрокат, учасником аварії також стала масивна вантажівка Mercedes.

Авто влетіло у вантажівку на повній швидкості
Авто влетіло у вантажівку на повній швидкості

Саме в неї на величезній швидкості і влетів водій легкового авто, не впоравшись із керуванням.

Через ДТП утворилася пробка
Через ДТП утворилася пробка

Від отриманих травм чоловік, що знаходився за кермом Hyundai, помер на місці. Разом із ним в салоні була жінка-пасажирка. Зараз вона госпіталізована, за її життя борються медики.

Водій загинув не місці
Водій загинув не місці
Машина отримала значні пошкодження
Машина отримала значні пошкодження

Через аварію на вулиці утворився значний затор в обидва боки. Деталі інциденту з’ясовують поліцейські.

Користувачі мережі припускають, що водій легковика міг знаходиться в алкогольному сп’янінні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині жертву дорожньої аварії збили двічі — спочатку вантажний, а потім легковий автомобіль.

Теги:
#Київ #ДТП #Загиблий
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