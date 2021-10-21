Влетів у вантажівку на повній швидкості: в Києві сталася смертельна аварія (фото, відео)

Зіткнення викликало велику пробку на столичній Лук’янівці

Ранок четверга, 21 жовтня, для пасажирів орендованого Hyundai в Києві закінчилося страшною аварією.

Деталі інциденту повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

ДТП сталося в Шевченківському районі столиці, на вулиці Юрія Іллєнка. Крім сріблястого Hyundai, взятого напрокат, учасником аварії також стала масивна вантажівка Mercedes.

Авто влетіло у вантажівку на повній швидкості

Саме в неї на величезній швидкості і влетів водій легкового авто, не впоравшись із керуванням.

Через ДТП утворилася пробка

Від отриманих травм чоловік, що знаходився за кермом Hyundai, помер на місці. Разом із ним в салоні була жінка-пасажирка. Зараз вона госпіталізована, за її життя борються медики.

Водій загинув не місці

Машина отримала значні пошкодження

Через аварію на вулиці утворився значний затор в обидва боки. Деталі інциденту з’ясовують поліцейські.

Користувачі мережі припускають, що водій легковика міг знаходиться в алкогольному сп’янінні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині жертву дорожньої аварії збили двічі — спочатку вантажний, а потім легковий автомобіль.