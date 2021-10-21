Влетів у вантажівку на повній швидкості: в Києві сталася смертельна аварія (фото, відео)
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Зіткнення викликало велику пробку на столичній Лук’янівці
Ранок четверга, 21 жовтня, для пасажирів орендованого Hyundai в Києві закінчилося страшною аварією.
Деталі інциденту повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".
ДТП сталося в Шевченківському районі столиці, на вулиці Юрія Іллєнка. Крім сріблястого Hyundai, взятого напрокат, учасником аварії також стала масивна вантажівка Mercedes.
Саме в неї на величезній швидкості і влетів водій легкового авто, не впоравшись із керуванням.
Від отриманих травм чоловік, що знаходився за кермом Hyundai, помер на місці. Разом із ним в салоні була жінка-пасажирка. Зараз вона госпіталізована, за її життя борються медики.
Через аварію на вулиці утворився значний затор в обидва боки. Деталі інциденту з’ясовують поліцейські.
Користувачі мережі припускають, що водій легковика міг знаходиться в алкогольному сп’янінні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині жертву дорожньої аварії збили двічі — спочатку вантажний, а потім легковий автомобіль.
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