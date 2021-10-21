Укр

Влетел в грузовик на полной скорости: в Киеве произошла смертельная авария (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Детали автомобиля раскидало на несколько метров в стороны от места удара Новость обновлена 21 октября 2021, 08:53
Детали автомобиля раскидало на несколько метров в стороны от места удара

Столкновение вызвало большую пробку на столичной Лукьяновке

Утро четверга, 21 октября, для пассажиров арендованного Hyundai в Киеве закончилось страшной аварией.

Детали инцидента сообщает Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".

ДТП произошло в Шевченковском районе столицы, на улице Юрия Ильенка. Кроме серебристого Hyundai, взятого напрокат, участником аварии также стал массивный грузовик Mercedes.

Авто влетело в грузовик на полной скорости
Авто влетело в грузовик на полной скорости

Именно в него на огромной скорости и влетел водитель легкового авто, не справившись с управлением. 

Из-за ДТП образовалась пробка
Из-за ДТП образовалась пробка

От полученных травм мужчина, находящийся за рулем Hyundai, скончался на месте. Вместе с ним в салоне была женщина-пассажирка. Сейчас она госпитализирована, за ее жизнь борются медики.

Водитель погиб не месте
Водитель погиб не месте
Машина получила значительные повреждения
Машина получила значительные повреждения

Из-за произошедшей аварии на улице образовалась значительная пробка в обе стороны. Детали инцидента выясняют полицейские.

Пользователи сети предполагают, что водитель легковушки мог находится в алкогольном опьянении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Львовщине жертву дорожной аварии сбили дважды — сначала грузовой, а затем легковой автомобиль.

Теги:
#Киев #ДТП #Погибший
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