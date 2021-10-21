Влетел в грузовик на полной скорости: в Киеве произошла смертельная авария (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 8
Столкновение вызвало большую пробку на столичной Лукьяновке
Утро четверга, 21 октября, для пассажиров арендованного Hyundai в Киеве закончилось страшной аварией.
Детали инцидента сообщает Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative".
ДТП произошло в Шевченковском районе столицы, на улице Юрия Ильенка. Кроме серебристого Hyundai, взятого напрокат, участником аварии также стал массивный грузовик Mercedes.
Именно в него на огромной скорости и влетел водитель легкового авто, не справившись с управлением.
От полученных травм мужчина, находящийся за рулем Hyundai, скончался на месте. Вместе с ним в салоне была женщина-пассажирка. Сейчас она госпитализирована, за ее жизнь борются медики.
Из-за произошедшей аварии на улице образовалась значительная пробка в обе стороны. Детали инцидента выясняют полицейские.
Пользователи сети предполагают, что водитель легковушки мог находится в алкогольном опьянении.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Львовщине жертву дорожной аварии сбили дважды — сначала грузовой, а затем легковой автомобиль.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-