На Львовщине пешехода сбила вначале фура, а затем – легковушка

Мужчина в возрасте 40 – 50 погиб на месте ДТП.

Во Львовской области мужчину сначала переехал грузовик, а после легковушка.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Фейсбук в среду, 20 октября.

Трагедия произошла на участке трассы Львов-Рава-Русская между населенными пунктами Куликов и Великий Дорошов. Автомобиль Toyota Avensis совершал обгон и наехал на человека. За рулем иномарки находился 34-летний житель села Сулимов, он сообщил, что мужчина уже лежал на дороге.

После чего правоохранителям удалось установить, что к ДТП может быть причастный и 38-летний водитель грузовика, который двигался перед Toyota Avensis и мог сбить пешехода.

Погибшему мужчине лет 40-50, он получили тяжелые травмы и погиб на месте аварии.

Все причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в среду, 20 октября, в Одесской области произошло смертельное ДТП.

А 19 октября в Харьковской области на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус.