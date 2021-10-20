Укр

На Львовщине пешехода сбила вначале фура, а затем – легковушка

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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ДТП, иллюстративное фото Новость обновлена 20 октября 2021, 14:06
ДТП, иллюстративное фото

Мужчина в возрасте 40 – 50 погиб на месте ДТП.

Во Львовской области мужчину сначала переехал грузовик, а после легковушка.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Фейсбук в среду, 20 октября.

Трагедия произошла на участке трассы Львов-Рава-Русская между населенными пунктами Куликов и Великий Дорошов. Автомобиль Toyota Avensis совершал обгон и наехал на человека. За рулем иномарки находился 34-летний житель села Сулимов, он сообщил, что мужчина уже лежал на дороге.

После чего правоохранителям удалось установить, что к ДТП может быть причастный и 38-летний водитель грузовика, который двигался перед Toyota Avensis и мог сбить пешехода.

Погибшему мужчине лет 40-50, он получили тяжелые травмы и погиб на месте аварии.

Все причины и обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в среду, 20 октября, в Одесской области произошло смертельное ДТП.

А 19 октября в Харьковской области на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус.

Теги:
#Львовская область #ДТП #Авария
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