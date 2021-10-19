Микроавтобус столкнулся с грузовиком: фото с места смертельной аварии на Харьковщине
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ДТП произошло ранним утром 19 октября.
В начале седьмого утра во вторник на трассе "Харьков-Симферополь" (автодорога М-29) близ села Копанки на Красноградщине произошла авария между грузовиком "Камаз" и микроавтобусом "Фольксваген".
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.
Грузовик "Камаз" перевозил трактор в кузове, от удара он практически выпал. Микроавтобус слетел в кювет.
Все трое погибших в ДТП были пассажирами "Фольксвагена". Двух женщин и мужчину пришлось доставать из искореженного микроавтобуса спасателям.
Еще трое пассажиров микроавтобуса пострадали в результате ДТП и попали в больницу. Это также две женщины и мужчина. Их состояние — средней степени тяжести.
Кто виноват в ДТП — определит Национальная полиция в результате следствия.
Ранее "Телеграф" писал, что в ДТП в Киеве земля из самосвала чуть не засыпала легковушку — оба водителя попали в больницу, предварительно — у грузовика отказали тормоза.
Накануне также произошла авария в которой погиб ребенок в Калуше — подозреваемого в наезде байкера задержали.
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