Микроавтобус столкнулся с грузовиком: фото с места смертельной аварии на Харьковщине

ДТП произошло ранним утром 19 октября.

В начале седьмого утра во вторник на трассе "Харьков-Симферополь" (автодорога М-29) близ села Копанки на Красноградщине произошла авария между грузовиком "Камаз" и микроавтобусом "Фольксваген".

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

Грузовик "Камаз" перевозил трактор в кузове, от удара он практически выпал. Микроавтобус слетел в кювет.

Микроавтобус улетел с дороги от удара

Все трое погибших в ДТП были пассажирами "Фольксвагена". Двух женщин и мужчину пришлось доставать из искореженного микроавтобуса спасателям.

Еще трое пассажиров микроавтобуса пострадали в результате ДТП и попали в больницу. Это также две женщины и мужчина. Их состояние — средней степени тяжести.

Трактор выпал из "Камаза"

Кто виноват в ДТП — определит Национальная полиция в результате следствия.

Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТП в Киеве земля из самосвала чуть не засыпала легковушку — оба водителя попали в больницу, предварительно — у грузовика отказали тормоза.

Накануне также произошла авария в которой погиб ребенок в Калуше — подозреваемого в наезде байкера задержали.