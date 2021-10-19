Укр

Микроавтобус столкнулся с грузовиком: фото с места смертельной аварии на Харьковщине

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Последствия ДТП для микроавтобуса Новость обновлена 19 октября 2021, 10:41
Последствия ДТП для микроавтобуса

ДТП произошло ранним утром 19 октября.

В начале седьмого утра во вторник на трассе "Харьков-Симферополь" (автодорога М-29) близ села Копанки на Красноградщине произошла авария между грузовиком "Камаз" и микроавтобусом "Фольксваген". 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области. 

Грузовик "Камаз" перевозил трактор в кузове, от удара он практически выпал. Микроавтобус слетел в кювет. 

Микроавтобус улетел с дороги от удара
Микроавтобус улетел с дороги от удара

Все трое погибших в ДТП были пассажирами "Фольксвагена". Двух женщин и мужчину пришлось доставать из искореженного микроавтобуса спасателям.

Еще трое пассажиров микроавтобуса пострадали в результате ДТП и попали в больницу. Это также две женщины и мужчина. Их состояние — средней степени тяжести. 

Трактор выпал из "Камаза"
Трактор выпал из "Камаза"

Кто виноват в ДТП — определит Национальная полиция в результате следствия.

Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТП в Киеве земля из самосвала чуть не засыпала легковушку — оба водителя попали в больницу, предварительно — у грузовика отказали тормоза. 

Накануне также произошла авария в которой погиб ребенок в Калуше — подозреваемого в наезде байкера задержали.

Теги:
#ДТП #Харьковская область #Погибшие #Грузовик
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Роман Абрамовский вскоре покинет должность министра
Министр экологии Абрамовский покинет свой пост уже на этой неделе - источник
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре
Дата публикации
Категория
Полиция
Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился два месяца назад: известны детали
Дата публикации
Категория
Глава бюджетного комитета ВРУ Юрий Аристов
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов: Моя задача - охранять бюджет, а не раздавать. Но некоторые все равно за этим приходят