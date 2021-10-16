Укр

Сбежал с места ДТП: на Прикарпатье задержали байкера, сбившего ребенка насмерть (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пешеходный переход на котором случилась трагедия. Новость обновлена 16 октября 2021, 11:03
Пешеходный переход на котором случилась трагедия.

Водитель уехал с места аварии.

В Калуше на Ивано-Франковщине вечером 14 октября на пешеходном переходе сбили девочку, которая шла за руку с матерью. Ребенок не выжил. Полиция разыскала и задержала виновника аварии — он оказался 17-летним подростком.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Трагедия произошла на улице Богдана Хмельницкого в темное время суток, около половины восьмого. Шестилетняя девочка, которую сбил байкер, до больницы не доехала — умерла в карете скорой.

Водителя нашли по месту жительства, обнаружили и мотоцикл Кавасаки со следами ДТП.

Предполагаемого виновника аварии задержала полиция
Предполагаемого виновника аварии задержала полиция
Мотоцикл подросток оставил на территории домовладения
Мотоцикл подросток оставил на территории домовладения

У парня взяли пробы на состояние опьянение, ему готовятся объявить подозрение в нарушении ПДД (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области молодой водитель автомобиля сбил двух человек насмерть и сбежал с места аварии. Его разыскивали три дня.

На Закарпатье накануне также произошло ДТП, повлекшее человеческие жертвы. Четверо погибли, пятый пострадавший — с травмой черепа в больнице.

Теги:
#ДТП #Калуш #Ивано-Франковская область #Гибель ребенка
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