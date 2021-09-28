Под Фастовом молодой водитель сбил насмерть двух человек, испугался и уехал: его отыскали через 3 дня

Односельчане возмущаются, что виновник смертельной аварии может отделаться легким наказанием

Ситуация, случившаяся около 23:00 еще 20 сентября в селе Малая Снетинка Фастовского района Киевской области, банальна: водитель совершил наезд на двоих человек – 21-летнюю девушку и 33-летнего мужчину, и скрылся с места происшествия. А пешеходы от полученных травм скончались.

Виновника аварии правоохранители отыскали лишь на третий день.

От удара машиной погибли двое людей

- Чтобы найти автомобиль, отсматривали видео с камер наблюдения, пригодились также обломки автомобиля, — уточнила "Телеграфу" руководитель отдела коммуникации Фастовского райотдела полиции Светлана Борщук. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на 21-летнего местного жителя. Автомобиль Dacia Logan, на котором было совершено ДТП, обнаружили в гараже по его месту жительства. Машина зарегистрирована на его отца, но и у молодого человека есть водительское удостоверение. К сожалению, проверить, был ли водитель трезвым на момент совершения наезда на людей спустя 3 дня, не представлялось возможным. Но, насколько известно, он парень из хорошей семьи. В тот вечер он отвозил домой девушку. Объясняет, что уехал, потому что испугался.

Авто со следами ДТП обнаружили у водителя дома

О том, что совершил аварию, парень якобы сообщил родителям, объясняя повреждения легковушки. Но подробностей, опять-таки якобы не уточнил.

- По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Авто изъято и помещено на площадку временного содержания. Он сам в настоящий момент не закрыт, он на воле, но и дела в Фастовском отделении полиции уже нет – так как погибли два человека, его забрали на рассмотрение в Следственное управление Киевской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В комментариях к информации об этой трагедии на фастовских пабликах люди выражают соболезнование семьям погибших. Правда, никакой информации о погибшем мужчине найти не удалось. А вот про молодую женщину сведения разделились – кто-то пишет, что у нее остался маленький ребенок, другие уверяют, что детей двое, при этом один находится в детском доме. Из-за этого в соцсетях встречается и такой вопрос: "Почему молодая мама в 23 часа находилась не дома с детьми?". Впрочем, это, как минимум, нетактично по отношению к погибшей.

Большинство граждан возмущаются сроками наказания по статье: "Две жизни. Горе сразу в двух семьях. А он на нарах будет жрать и греться. Сволочь", "Да недолго будет он там греться, срок смешной", "Еще неизвестно, будет ли он там… У таких все решается", "Убил двух человек, убежал, скрывался и всего 8 лет!", "Что за законы? Убил двух молодых людей, бежал — и от трех лет? За такое нужно сажать пожизненно!".

Комментарии к аварии

Некоторые предполагают, что человек за рулем был нетрезв или ехал с превышением скорости, а может, то и другое сразу. "Но можно ж было не уезжать, а остаться и вызвать "скорую", пытаться оказать первую помощь" и тогда финал, возможно, был бы иным", "Трезвый человек не сбежал бы, или бы с утра сам пришел в полицию, а он спрятался и думал, что не найдут. Хотя если б остался, то не был бы виноватым, потому что люди шли ночью по дороге, а не по тротуару", "Но если бы та пара шла по тротуару, который там есть, беды бы не случилось", — рассуждают жители.

Еще один местный житель напоминает, что в Малой Снетинке ничего не видно на дороге, потому что там офень мало фонарей – да и те ночью выключают ради экономии средств. И обращается к землякам с советом: "Вы можете сейчас его (водителя – Ав.) судить. Но лучше пусть этим займутся специальные люди. Да, детей жаль, я сочувствую им за потерю".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Одесчине 17-летний парень на маминой машине устроил ДТП с 6-ю автомобилями.