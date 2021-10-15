На Закарпатье легковушка влетела в эвакуатор и моментально вспыхнула: погибли четверо молодых людей (фото)
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В одном месте произошли два ДТП с интервалом в несколько часов.
В ДТП на Закарпатье погибли четверо человек, пятый пострадавший — в районном медучреждении. Авария произошла ранним утром 15 октября в селе Большие Лучки Мукачевского района.
Об этом сообщает Нацполиция региона.
Водитель эвакуатора готовился увезти авто с места ДТП, когда в него врезался автомобиль Renault. После столкновения легковушка вспыхнула. Четверо людей из автомобиля погибли на месте. Их личности установили — это двое парней и две девушки из Чопа.
За рулем Рено был патрульный из полиции Закарпатья — лейтенант Игорь Марчишак. Погибшему был 21 год.
На пассажирских местах были две девушки, 17 и 18 лет, а также военный из Чопского погранотряда.
44-летнего водителя эвакуатора с переломом черепа и внутренне-черепной травмой госпитализировали.
Авария случилась на глазах группы следователей полиции и отряда быстрого реагирования, которые находились там для обеспечения безопасности после предыдущего ДТП в том же месте — легковушка ранее влетела в электроопору.
Открыто уголовное дело по нарушению ПДД, которое повлекло за собой смерть нескольких человек.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве самосвал опрокинулся на кроссовер.
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