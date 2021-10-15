На Закарпатье легковушка влетела в эвакуатор и моментально вспыхнула: погибли четверо молодых людей (фото)

В одном месте произошли два ДТП с интервалом в несколько часов.

В ДТП на Закарпатье погибли четверо человек, пятый пострадавший — в районном медучреждении. Авария произошла ранним утром 15 октября в селе Большие Лучки Мукачевского района.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

Водитель эвакуатора готовился увезти авто с места ДТП, когда в него врезался автомобиль Renault. После столкновения легковушка вспыхнула. Четверо людей из автомобиля погибли на месте. Их личности установили — это двое парней и две девушки из Чопа.

За рулем Рено был патрульный из полиции Закарпатья — лейтенант Игорь Марчишак. Погибшему был 21 год.

Погибший лейтенант полиции

На пассажирских местах были две девушки, 17 и 18 лет, а также военный из Чопского погранотряда.

Место ДТП в селе Мукачевского района

44-летнего водителя эвакуатора с переломом черепа и внутренне-черепной травмой госпитализировали.

На месте работали следователи Главного управления полиции области и ДБР

Авария случилась на глазах группы следователей полиции и отряда быстрого реагирования, которые находились там для обеспечения безопасности после предыдущего ДТП в том же месте — легковушка ранее влетела в электроопору.

Открыто уголовное дело по нарушению ПДД, которое повлекло за собой смерть нескольких человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве самосвал опрокинулся на кроссовер.