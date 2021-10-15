В Киеве груженный самосвал упал на легковушку, есть пострадавшие (эксклюзивные фото)

Водитель самосвала рассказал про отказ тормозов.

В Киеве на пересечении улиц Кейсарова и Сумской произошло ДТП. Столкнулись грузовик МАЗ, груженый землей, и кроссовер KIA Sportage.

Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий — обошлось без жертв, но водителям обоих транспортных средств понадобилась помощь медиков.

KIA Sportage попал в ДТП в Киеве Водителя KIA Sportage госпитализировали Обломки машин на месте ДТП

В результате аварии грузовик опрокинулся.

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Груженный МАЗ ехал вниз по Сумской, KIA Sportage двигался от проспекта Лобановского в сторону Жулян. Женщина-водитель кроссовера рассказала, что ехала на зеленый свет, когда на машину неожиданно что-то обрушилось.

Удар пришелся на водительскую сторону Место ДТП Обоих водителей госпитализировали

Водитель самосвала рассказал, что у него отказали тормоза. Окончательную причину ДТП установит следствие.

От удара об землю из грузовика высыпался грунт

Обоих водителей с места ДТП увезли кареты скорой помощи.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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