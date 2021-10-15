В Киеве груженный самосвал упал на легковушку, есть пострадавшие (эксклюзивные фото)
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Водитель самосвала рассказал про отказ тормозов.
В Киеве на пересечении улиц Кейсарова и Сумской произошло ДТП. Столкнулись грузовик МАЗ, груженый землей, и кроссовер KIA Sportage.
Как передает корреспондент "Телеграфа" с места событий — обошлось без жертв, но водителям обоих транспортных средств понадобилась помощь медиков.
В результате аварии грузовик опрокинулся.
Груженный МАЗ ехал вниз по Сумской, KIA Sportage двигался от проспекта Лобановского в сторону Жулян. Женщина-водитель кроссовера рассказала, что ехала на зеленый свет, когда на машину неожиданно что-то обрушилось.
Водитель самосвала рассказал, что у него отказали тормоза. Окончательную причину ДТП установит следствие.
Обоих водителей с места ДТП увезли кареты скорой помощи.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" писал, что в окрестностях Киева произошел ряд ДТП:
- В Вышгороде столкнулись два легковых авто и грузовик. Одна машина была сильно искорежена.
- На Броварской трассе произошла авария маршрутного автобуса с легковой машиной — водитель в реанимации, также есть и другие пострадавшие.
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