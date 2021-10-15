На Закарпатті автівка влетіла в евакуатор і моментально спалахнула: загинули четверо молодих людей (фото)
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В одному місці відбулися дві ДТП з інтервалом в кілька годин.
У ДТП на Закарпатті загинули четверо людей, п’ятий постраждалий — у районному медзакладі. Аварія сталася рано вранці 15 жовтня в селі Великі Лучки Мукачівського району.
Про це повідомляє Нацполіція регіону.
Водій евакуатора готувався відвезти авто з місця ДТП, коли в нього врізався автомобіль Renault. Після зіткнення легковик спалахнув. Четверо людей з автомобіля загинули на місці. Їхні особи встановили — це двоє хлопців і двоє дівчат з Чопа.
За кермом Рено був патрульний з поліції Закарпаття — лейтенант Ігор Марчишак. Загиблому був 21 рік.
На пасажирських місцях були дві дівчини, 17 і 18 років, а також військовий з Чопського прикордонного загону.
44-річного водія евакуатора з переломом черепа і внутрішньо-черепною травмою госпіталізували.
Аварія трапилася на очах групи слідчих поліції і загону швидкого реагування, які перебували там для забезпечення безпеки після попереднього ДТП в тому ж місці — легковик раніше влетів в електроопору.
Відкрито кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб.
Раніше "Телеграф" писав, що в Києві самоскид перекинувся на кросовер.
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