На Закарпатті автівка влетіла в евакуатор і моментально спалахнула: загинули четверо молодих людей (фото)

В одному місці відбулися дві ДТП з інтервалом в кілька годин.

У ДТП на Закарпатті загинули четверо людей, п’ятий постраждалий — у районному медзакладі. Аварія сталася рано вранці 15 жовтня в селі Великі Лучки Мукачівського району.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Водій евакуатора готувався відвезти авто з місця ДТП, коли в нього врізався автомобіль Renault. Після зіткнення легковик спалахнув. Четверо людей з автомобіля загинули на місці. Їхні особи встановили — це двоє хлопців і двоє дівчат з Чопа.

За кермом Рено був патрульний з поліції Закарпаття — лейтенант Ігор Марчишак. Загиблому був 21 рік.

Загиблий лейтенант поліції

На пасажирських місцях були дві дівчини, 17 і 18 років, а також військовий з Чопського прикордонного загону.

Місце ДТП в селі Мукачівського району

44-річного водія евакуатора з переломом черепа і внутрішньо-черепною травмою госпіталізували.

На місці працювали слідчі Головного управління поліції області і ДБР

Аварія трапилася на очах групи слідчих поліції і загону швидкого реагування, які перебували там для забезпечення безпеки після попереднього ДТП в тому ж місці — легковик раніше влетів в електроопору.

Відкрито кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб.

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