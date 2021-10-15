Рус

На Закарпатті автівка влетіла в евакуатор і моментально спалахнула: загинули четверо молодих людей (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
Залишки згорілої машини.
Залишки згорілої машини.

В одному місці відбулися дві ДТП з інтервалом в кілька годин.

У ДТП на Закарпатті загинули четверо людей, п’ятий постраждалий — у районному медзакладі. Аварія сталася рано вранці 15 жовтня в селі Великі Лучки Мукачівського району.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Водій евакуатора готувався відвезти авто з місця ДТП, коли в нього врізався автомобіль Renault. Після зіткнення легковик спалахнув. Четверо людей з автомобіля загинули на місці. Їхні особи встановили — це двоє хлопців і двоє дівчат з Чопа.

За кермом Рено був патрульний з поліції Закарпаття — лейтенант Ігор Марчишак. Загиблому був 21 рік.

Загиблий лейтенант поліції
Загиблий лейтенант поліції

На пасажирських місцях були дві дівчини, 17 і 18 років, а також військовий з Чопського прикордонного загону.

Місце ДТП в селі Мукачівського району
Місце ДТП в селі Мукачівського району

44-річного водія евакуатора з переломом черепа і внутрішньо-черепною травмою госпіталізували.

На місці працювали слідчі Головного управління поліції області і ДБР
На місці працювали слідчі Головного управління поліції області і ДБР

Аварія трапилася на очах групи слідчих поліції і загону швидкого реагування, які перебували там для забезпечення безпеки після попереднього ДТП в тому ж місці — легковик раніше влетів в електроопору.

Відкрито кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві самоскид перекинувся на кросовер.

Теги:
#ДТП #Закарпатті #Мукачівський район
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
Україна
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Категорія
Смерть Антона Полякова може мати політичну причину
Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
Дата публікації
Категорія
Черга на вакцинацію в Києві.
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію
Дата публікації
Категорія
Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках
Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою