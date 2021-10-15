У Києві завантажений самоскид впав на легковик, є постраждалі (ексклюзивні фото)
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Водій самоскида розповів про відмову гальм.
У Києві на перетині вулиць Кейсарова і Сумської сталася ДТП. В неї потрапили вантажівка МАЗ, завантажена землею, і кросовер KIA Sportage.
Як передає кореспондент "Телеграфа" з місця подій — обійшлося без жертв, але водіям обох транспортних засобів знадобилася допомога медиків.
Під час повороту вантажівка перекинулася і ледь не розчавила легковик.
Завантажений МАЗ їхав вниз по Сумській, KIA Sportage рухався від проспекту Лобановського в сторону Жулян. Жінка-водій кросовера розповіла, що їхала на зелене світло, коли на машину несподівано щось завалилося.
Водій самоскида розповів, що у нього відмовили гальма. Остаточну причину ДТП встановить слідство.
Обох водіїв з місця ДТП відвезли карети швидкої допомоги.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" писав, що в околицях Києва стався ряд ДТП:
- У Вишгороді зіткнулися два легкових авто і вантажівка. Одна машина була сильно понівечена.
- На Броварській трасі сталася аварія маршрутного автобуса з легковиком — водій в реанімації, також є й інші постраждалі.
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