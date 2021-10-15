У Києві завантажений самоскид впав на легковик, є постраждалі (ексклюзивні фото)

Водій самоскида розповів про відмову гальм.

У Києві на перетині вулиць Кейсарова і Сумської сталася ДТП. В неї потрапили вантажівка МАЗ, завантажена землею, і кросовер KIA Sportage.

Як передає кореспондент "Телеграфа" з місця подій — обійшлося без жертв, але водіям обох транспортних засобів знадобилася допомога медиків.

KIA Sportage потрапив в ДТП в Києві Водія KIA Sportage госпіталізували Уламки машин на місці ДТП

Під час повороту вантажівка перекинулася і ледь не розчавила легковик.

Водія-жінку з кросовера госпіталізували Наслідки падіння вантажівки Вантажівка впала біля кросовера

Завантажений МАЗ їхав вниз по Сумській, KIA Sportage рухався від проспекту Лобановського в сторону Жулян. Жінка-водій кросовера розповіла, що їхала на зелене світло, коли на машину несподівано щось завалилося.

Удар припав на водійську сторону Місце ДТП Обох водіїв госпіталізували

Водій самоскида розповів, що у нього відмовили гальма. Остаточну причину ДТП встановить слідство.

Від удару об землю з вантажівки висипався грунт

Обох водіїв з місця ДТП відвезли карети швидкої допомоги.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

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