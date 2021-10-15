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У Києві завантажений самоскид впав на легковик, є постраждалі (ексклюзивні фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Від удару вантажівка перекинулася. Новина оновлена 15 жовтня 2021, 19:40
Від удару вантажівка перекинулася.

Водій самоскида розповів про відмову гальм.

У Києві на перетині вулиць Кейсарова і Сумської сталася ДТП. В неї потрапили вантажівка МАЗ, завантажена землею, і кросовер KIA Sportage.

Як передає кореспондент "Телеграфа" з місця подій — обійшлося без жертв, але водіям обох транспортних засобів знадобилася допомога медиків.

KIA Sportage потрапив в ДТП в Києві
KIA Sportage потрапив в ДТП в Києві
Водія KIA Sportage госпіталізували
Водія KIA Sportage госпіталізували
Уламки машин на місці ДТП
Уламки машин на місці ДТП

Під час повороту вантажівка перекинулася і ледь не розчавила легковик.

Водія-жінку з кросовера госпіталізували
Водія-жінку з кросовера госпіталізували
Наслідки падіння вантажівки
Наслідки падіння вантажівки
Вантажівка впала біля кросовера
Вантажівка впала біля кросовера

Завантажений МАЗ їхав вниз по Сумській, KIA Sportage рухався від проспекту Лобановського в сторону Жулян. Жінка-водій кросовера розповіла, що їхала на зелене світло, коли на машину несподівано щось завалилося.

Удар припав на водійську сторону
Удар припав на водійську сторону
Місце ДТП
Місце ДТП
Обох водіїв госпіталізували
Обох водіїв госпіталізували

Водій самоскида розповів, що у нього відмовили гальма. Остаточну причину ДТП встановить слідство.

Від удару об землю з вантажівки висипався грунт
Від удару об землю з вантажівки висипався грунт

Обох водіїв з місця ДТП відвезли карети швидкої допомоги.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що в околицях Києва стався ряд ДТП:

Теги:
#Київ #ДТП #Вантажівка #Кросовер
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