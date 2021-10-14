Рус

Під Києвом два легковики потрапили у ДТП з вантажівкою (відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
ДТП Новина оновлена 14 жовтня 2021, 16:33
ДТП

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня

У місті Вишгород Київської області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Машини отримали суттєві пошкодження.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Судячи з кадрів, один з легкових автомобілів сильно постраждав. Після зіткнення з вантажівкою машині зімʼяло задню частину кузова, також суттєво пошкоджені другі двері зі сторони пасажирського сидіння. Інший легковик має видимі пошкодження на передньому бампері, а от вантажівка, яка вʼїхала у чорний седан, схоже, що постраждала найменше.

Хто став винуватцем потрійної аварії у Вишгороді — встановлюватимуть правоохоронці.

Інформація про причини та наслідки аварії уточнюється. Даних щодо постраждалих не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на виїзді з Києва у бік Житомирської траси водій легковика втратив керування і влетів у КамАЗ. На жаль, без жертв не обійшлося.

Також ми писали про потрійну аварію на Броварському проспекті, де "Фольксваген" влетів ззаду у пасажирський автобус і перекинув його. Постраждали девʼять осіб.

Теги:
#ДТП #Київська область #Вишгород
Антон Поляков, ймовірно, відпочивав в компанії Джамбулатова і Алієва
Суспільство
Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков, ймовірно, відпочивав в компанії Джамбулатова і Алієва
Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Марш прибув на Майдан Незалежності.
Без сутичок, але з провокаціями: в Києві відбувся Марш до Дня захисників і захисниць України (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
В Україні погіршується епідобстановка з COVID-19
Менш ніж за тиждень вся Україна може перейти в "червону" зону, - лікар
Дата публікації
Категорія
Зростання зарплат військових вже давно відстає від темпів інфляції
Проблеми з зарплатами, держзамовленням і міністром: з якою армією Україна зустрічає День захисників
Дата публікації
Категорія
Ціна на газ — один з головних викликів нового опалювального сезону
Криза опалювального сезону: з якими проблемами зіткнеться Україна цієї зими і як їх можна вирішити