Під Києвом два легковики потрапили у ДТП з вантажівкою (відео)

Інформація щодо постраждалих наразі відсутня

У місті Вишгород Київської області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Машини отримали суттєві пошкодження.

Про це у четвер, 14 жовтня, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Судячи з кадрів, один з легкових автомобілів сильно постраждав. Після зіткнення з вантажівкою машині зімʼяло задню частину кузова, також суттєво пошкоджені другі двері зі сторони пасажирського сидіння. Інший легковик має видимі пошкодження на передньому бампері, а от вантажівка, яка вʼїхала у чорний седан, схоже, що постраждала найменше.

Хто став винуватцем потрійної аварії у Вишгороді — встановлюватимуть правоохоронці.

Інформація про причини та наслідки аварії уточнюється. Даних щодо постраждалих не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на виїзді з Києва у бік Житомирської траси водій легковика втратив керування і влетів у КамАЗ. На жаль, без жертв не обійшлося.

Також ми писали про потрійну аварію на Броварському проспекті, де "Фольксваген" влетів ззаду у пасажирський автобус і перекинув його. Постраждали девʼять осіб.