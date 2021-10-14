Укр

Под Киевом две легковушки попали в ДТП с грузовиком (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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ДТП Новость обновлена 14 октября 2021, 16:33
ДТП

Информация о пострадавших пока отсутствует

В городе Вышгород Киевской области произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Машины получили существенные повреждения.

Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Судя по кадрам, один из легковых автомобилей сильно пострадал. После столкновения с грузовиком машине смяло заднюю часть кузова, также существенно повреждена вторая дверь со стороны пассажирского сиденья. Другая легковушка имеет видимые повреждения на переднем бампере, а вот грузовик, который въехал в черный седан, похоже, пострадал меньше всего.

Кто стал виновником тройной аварии в Вышгороде — будут устанавливать правоохранители.

Информация о причинах и последствиях аварии уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выезде из Киева в сторону Житомирской трассы водитель легковушки потерял управление и влетел в КамАЗ. К сожалению, без жертв не обошлось.

Также мы писали про тройную аварию на Броварском проспекте, где "Фольксваген" влетел сзади в пассажирский автобус и перевернул его. Пострадали девять человек.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Вышгород
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