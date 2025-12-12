"Яворина", "Цей сон" и другие самые известные песни Степана Гиги. Слушаем и вспоминаем народного артиста

В пятницу, 12 декабря, сообщили о смерти исполнителя

Степан Гига — народный артист Украины, который в последние годы получил новою волну популярности и много гастролировал с концертами. В ноябре стало известно, что артист попал в больницу и ему провели срочную операцию. Позже появилась информация, что артисту ампутировали ногу на фоне осложнений от сахарного диабета и он якобы даже впал в кому. В пятницу, 12 декабря, стало известно, что Степан Гига умер.

"Телеграф" собрал подборку самых известных и популярных среди украинцев песен народного артиста, которые останутся в сердцах. Слушаем и вспоминаем.

Степан Гига — Яворина

Степан Гига — Вівтар (Я поклав своє кохання на вівтар)

Степан Гига — Цей сон

Степан Гига — Золото Карпат

Степан Гига — Друзі мої

The Вуса х Степан Гига — Mamma Mia

