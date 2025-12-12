"Яворина", "Цей сон" и другие самые известные песни Степана Гиги. Слушаем и вспоминаем народного артиста
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В пятницу, 12 декабря, сообщили о смерти исполнителя
Степан Гига — народный артист Украины, который в последние годы получил новою волну популярности и много гастролировал с концертами. В ноябре стало известно, что артист попал в больницу и ему провели срочную операцию. Позже появилась информация, что артисту ампутировали ногу на фоне осложнений от сахарного диабета и он якобы даже впал в кому. В пятницу, 12 декабря, стало известно, что Степан Гига умер.
"Телеграф" собрал подборку самых известных и популярных среди украинцев песен народного артиста, которые останутся в сердцах. Слушаем и вспоминаем.
Степан Гига — Яворина
Степан Гига — Вівтар (Я поклав своє кохання на вівтар)
Степан Гига — Цей сон
Степан Гига — Золото Карпат
Степан Гига — Друзі мої
The Вуса х Степан Гига — Mamma Mia
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в молодости выглядел Степан Гига, который умер после тяжелой болезни. Он всю жизнь был с усами.