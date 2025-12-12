"Яворина", "Цей сон" та інші найвідоміші пісні Степана Гіги. Слухаємо та згадуємо народного артиста

У п’ятницю, 12 грудня, повідомили про смерть виконавця

Степан Гіга — народний артист України, який останніми роками здобув нову хвилю популярності та багато гастролював із концертами. У листопаді стало відомо, що артист потрапив до лікарні і йому провели термінову операцію. Пізніше з’явилася інформація, що артистові ампутували ногу на тлі ускладнень від цукрового діабету, і він нібито навіть впав у кому. У п’ятницю, 12 грудня, стало відомо, що Степан Гіга помер.

"Телеграф" зібрав добірку найвідоміших та найпопулярніших серед українців пісень народного артиста, які залишаться в серцях. Слухаємо та згадуємо.

Степан Гіга — Яворина

Степан Гіга — Вівтар (Я поклав свою любов на вівтар)

Степан Гіга — Цей сон

Степан Гіга — Золото Карпат

Степан Гіга — Друзі мої

The Вуса х Степан Гіга — Mamma Mia

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав Степан Гіга, який помер після тяжкої хвороби. Він усе життя був із вусами.