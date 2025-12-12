Скандальную блогершу Алхим оштрафовали почти на 5 млн гривен: что она сделала

У блогерши есть три месяца, чтобы оплатить штраф или его обжаловать

Скандальную блогершу Анну Алхим, которая вернулась в Украину ради загадочного мужчины, оштрафовали за незаконную рекламу азартных игр в социальных сетях. Теперь девушка должна заплатить почти 5 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Telegram сообщило Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity. Этот штраф должен стать сигналом для блогеров, что рекламировать азартные игры в соцсетях запрещено.

Команда PlayCity обнаружила в Instagram-акаунте блогерши, на которую подписано почти 500 тысяч человек, рекламу казино. За нарушение закона Анне Алхим теперь придется заплатить 4,8 миллиона гривен.

У нее есть три месяца на то, чтобы добровольно оплатить сумму штрафа или обжаловать его. Когда этот срок истечет, материалы передадут в исполнительную службу для принудительного взыскания.

Отметим, что штраф в размере 4,8 миллиона гривен — это фиксированная санкция, предусмотренная законом в случаях подтверждения нарушения правил рекламирования азартных игр. Ранее такой штраф получила блогерша Симбочка и Русалочка X, а также блогер Николая Залипуха.

