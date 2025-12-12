Укр

Скандальную блогершу Алхим оштрафовали почти на 5 млн гривен: что она сделала

Катерина Любимова
Анна Алхим
Анна Алхим. Фото Коллаж "Телеграфа"

У блогерши есть три месяца, чтобы оплатить штраф или его обжаловать

Скандальную блогершу Анну Алхим, которая вернулась в Украину ради загадочного мужчины, оштрафовали за незаконную рекламу азартных игр в социальных сетях. Теперь девушка должна заплатить почти 5 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Telegram сообщило Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity. Этот штраф должен стать сигналом для блогеров, что рекламировать азартные игры в соцсетях запрещено.

Анну Алхим оштрафовали почти на 5 миллионов гривен

Команда PlayCity обнаружила в Instagram-акаунте блогерши, на которую подписано почти 500 тысяч человек, рекламу казино. За нарушение закона Анне Алхим теперь придется заплатить 4,8 миллиона гривен.

Анну Алхим оштрафовали на 4,8 млн гривен
Анну Алхим оштрафовали на 4,8 млн гривен

У нее есть три месяца на то, чтобы добровольно оплатить сумму штрафа или обжаловать его. Когда этот срок истечет, материалы передадут в исполнительную службу для принудительного взыскания.

Отметим, что штраф в размере 4,8 миллиона гривен — это фиксированная санкция, предусмотренная законом в случаях подтверждения нарушения правил рекламирования азартных игр. Ранее такой штраф получила блогерша Симбочка и Русалочка X, а также блогер Николая Залипуха.

