Скандальну блогерку Алхім оштрафували майже на 5 млн гривень: що вона зробила

Блогерка має три місяці, щоб сплатити штраф або його оскаржити

Скандальну блогерку Анну Алхім, яка повернулася в Україну заради загадкового чоловіка, оштрафували за незаконну рекламу азартних ігор у соціальних мережах. Тепер дівчина має заплатити майже 5 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомило Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity. Цей штраф має стати сигналом для блогерів, що рекламувати азартні ігри у соцмережах заборонено.

Анну Алхім оштрафували майже на 5 мільйонів гривень

Команда PlayCity виявила в Instagram-акаунті блогерки, на яку підписано майже 500 тисяч осіб, рекламу казино. За порушення закону Анні Алхім тепер доведеться заплатити 4,8 мільйона гривень.

Анну Алхім оштрафували на 4,8 млн. гривень

Вона має три місяці на те, щоб добровільно сплатити суму штрафу або оскаржити його. Коли цей термін закінчиться, матеріали передадуть до виконавчої служби для примусового стягнення.

Зазначимо, що штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень – це фіксована санкція, передбачена законом у випадках підтвердження порушення правил рекламування азартних ігор. Раніше такий штраф отримала блогерка Сімбочка та Русалочка X, а також блогер Миколи Заліпуха.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про одруженого коханця Анни Алхім і як він виглядає. Блогерша "злила" його на всю країну.