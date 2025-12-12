Одного из актеров давно нет в живых. Что стало с главными героями комедии "Один дома" и как они выглядят сейчас (фото)

Вот уже 35 лет прошло со дня премьеры легендарной праздничной картины

В ноябре 2025 года культовому фильму "Один дома" исполнилось 35 лет. Маколей Калкин, который сыграл Кевина Маккалистера, уже повзрослел.

Что нужно знать:

Маколей Калкин вернулся на экраны после долгого перерыва и создал семью

После успеха "Один дома" актеры продолжили карьеру, кроме Джона Херда

"Старший брат Кевина" оказался в центре скандала из-за обвинений в насилии

Маколей Калкин — Кевин Маккалистер

Маколей Калкин сыграл 8-летнего мальчика, который противостоит бандитам и мешает им осуществить свои злодеяния. Сейчас актер активно продолжает карьеру и появляется в новых сериальных проектах. Долгое время Калкин отсутствовал на экране из-за проблем с алкоголем и наркотиками, но ему удалось с ними справиться и создать большую семью. Сейчас ему 45 лет: он женат на актрисе Бренде Сонг и воспитывает двух сыновей.

Кадр из фильма/Getty Images

Кэтрин О'Хара — Кейт Маккалистер

Знаменитая актриса сыграла маму Кевина. Во время съемок ей было 36 лет, а сейчас ей 71. Кэтрин по-прежнему активно снимается в кино: каждый год выходит хотя бы один фильм с ее участием. Например, в 2024 году она появилась в картинах "Аргайл: Супершпион" и "Битлджус Битлджус", а в 2025 году — в сериале "Одни из нас".

Кадр из фильма/Getty Images

Джон Херд — Питер Маккалистер

Американский актер сыграл отца Кевина. На момент съемок ему было 43 года. К сожалению, Джон Херд трагически скончался 21 июля 2017 года из-за сердечного приступа.

Кадр из фильма/Getty Images

Джо Пеши — Гарри Лайм

Джо Пеши сыграл одного из бандитов. На момент выхода первой части ему было 47 лет, сейчас же актеру 82. Он живет в США и почти не появляется на экране. В 2019 году Пеши снялся у Мартина Скорсезе в фильме "Ирландец", а в 2023 году появился в сериале "Ничегошеньки".

Кадр из фильма/Getty Images

Дэниел Стерн — Марвин Мерчантс

Американский актер сыграл второго бандита — партнера Гарри. На момент съемок Дэниелу было 33 года, сейчас ему 68. В кино он появляется нечасто, в основном работает над озвучкой персонажей в анимации. В 2023 году актер снялся в сериале "Ради всего человечества".

Кадр из фильма/Getty Images

Девин Рэтрей — Базз Маккалистер

Кадр из фильма/Getty Images

Американскому актеру, исполнившему роль старшего брата Кевина, тогда был 13 лет. Сейчас ему 48, и он находится под следствием. Девина обвиняют в домашнем насилии, а с 2022 года он также является фигурантом дела о насильственных действиях в отношении своей подруги.