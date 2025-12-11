Живет по сценарию "Один дома": как "Базз МакКалистер" скатился на самое дно в реальной жизни

Актер сейчас находится под условным сроком

Тот самый злой брат Кевина Базз из "Один дома" Дэвин Ретрей стал звездой рождественской классики, которую просматривают перед новогодними праздниками даже через 35 лет. Однако сегодня он известен не своими киноработами, а судебными делами по обвинению в изнасиловании и попытке убийства.

Что следует знать

Девин Ретрей после триумфа в "Один дома" снимался в других кинопроектах, но они не стали такими популярными, как рождественская комедия

Актер был обвинен в домашнем насилии, а позже в изнасиловании — об этом заявила его бывшая любимая и подруга

Сейчас он отбывает условный срок

Актер, ставший в 90-х лицом пакостного брата Кевин Маккалистера, сейчас живет в США и находится под условным сроком. 48-летний Дэвин посещает обязательную программу для обидчиков и проходит контроль за алкоголем и наркотиками. Это было частью приговора, вынесенного за домашнее насилие в 2024 году.

Базз МакКалистер

Еще в 2021 году актер попал в полицию из-за инцидента в гостинице. Его тогдашняя партнерша заявила, что он ее избивал и пытался задушить. Тогда актера задержала полиция, но он внес за залог в размере 25 тысяч долларов и его отпустили.

Кадр из фильма "Сам дома"

В 2022 году девушка, по имени Лиза Смит, обвинила звезду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2017-м в его квартире на Манхэттене после громкой вечеринки. Она заявила, что Ретрей сначала подсыпал ей наркотики, а затем воспользовался ее состоянием. Сам актер категорически отрицал факт секса. Дело об изнасиловании расследовали, но по состоянию на конец 2025 года знаменитость не понесла никакого наказания за это.

Девин Ретрей в 2014 году. Фото: Getty Images

Роли после "Один дома"

Да, мир помнит Дэвида именно по роли Базза, однако актер не исчез полностью с экранов. После 90-х он снимался в фильме "Побочный эффект", где сыграл пациента, "Принц и я", где превратился в Скотти, и в киноленте "Олухи-разбойники", где стал Ранни. Также Ретрей сыграл несколько эпизодических ролей в сериалах. В частности, он появился в культовой кинокартине "Сверхъестественное".

Девин Ретрей с отцом Питером в июне 2025 года. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит Кэтрин О’Гара — актриса, сыгравшая маму Кевин МакКалистера. В 2020 году она повторила свой знаменитый крик "Кевин!" в ТикТок.