Живе за сценарієм "Сам удома": як "Базз МакКалістер" скотився на саме дно у реальному житті

Актор зараз перебуває під умовним терміном

Той самий злий брат Кевіна Базз із "Сам удома" Девін Ретрей став зіркою різдвяної класики, яку переглядають перед новорічними святами навіть через 35 років. Однак сьогодні він відомий не своїми кінороботами, а судовими справами щодо звинувачення у зґвалтуванні та спробі убивства.

Що варто знати

Девін Ретрей після тріумфу в "Сам удома" знімався в інших кінопроєктах, але вони не стали такими популярними, як різдвяна комедія

Актора було звинувачено у домашньому насиллі, а пізніше у зґвалтуванні — про це заявила його колишня кохана і подруга

Зараз він відбуває умовний термін

Актор, який у 90-х став обличчям капосного брата Кевін Маккалістера, зараз мешкає у США і перебуває під умовним терміном. 48-річний Девін відвідує обов’язкову програму для кривдників та проходить контроль на алкоголь і наркотики. Це було частиною вироку, винесеного за домашнє насильство у 2024-му році.

Базз МакКалістер

Ще у 2021-му році актор потрапив до поліції через інцидент у готелі. Його тодішня партнерка заявила, що він її бив і намагався задушити. Тоді актора затримала поліція, але він вніс за заставу у розмірі 25 тисяч доларів і його відпустили.

Кадр з фільму "Сам удома"

У 2022-му році дівчина, на ім’я Ліза Сміт, звинуватила зірку у зґвалтуванні, яке нібито сталося у 2017-му у його квартирі на Мангеттені після гучної вечірки. Вона заявила, що Ретрей спочатку підсипав їй наркотики, а потім скористався її станом. Сам актор категорично заперечив факт сексу. Справу про зґвалтування розслідували, але станом на кінець 2025 року знаменитість не поніс жодного покарання за це.

Девін Ретрей у 2014 році. Фото: Getty Images

Ролі після "Сам удома"

Так, світ пам'ятає Девіда саме за роллю Базза, однак актор не зник повністю з екранів. Після 90-х він знімався у фільмі "Побічний ефект", де зіграв пацієнта, "Принц і я", де перевтілився у Скотті, та у кінострічці "Йолопи-розбійники", де став Ранні. Також Ретрей зіграв кілька епізодичних ролей у серіалах. Зокрема, він з'явився у культовій кінокартині "Надприродне".

Девін Ретрей із батьком Пітером у червні 2025 року. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Кетрін О'Гара — акторка, яка зіграла маму Кевін МакКалістера. У 2020 році вона повторила свій знаменитий крик "Кевін!" у ТікТок.