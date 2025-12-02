"Маленький" Кевін вже сам виховує дітей: як виглядає і чим живе сьогодні зірка "Сам удома" (фото, відео)

Зі своєю дружиною знаменитість познайомився на зйомках

Зірка культової різдвяної комедії "Сам удома" Маколей Калкін змінився до невпізнання. Американський актор був на самому "дні", але зумів почати життя з чистого аркуша.

Що потрібно знати:

Маколей Калкін прославився після ролі у фільмі "Сам удома", який став світовим хітом

Після раннього успіху його кар’єра пішла на спад, а в ЗМІ обговорювали проблеми з наркотиками і можливу депресію

Зараз Калкін одружений, виховує двох дітей та знову з’являється у великих проєктах

Майбутній актор народився 26 серпня 1980 року в Нью-Йорку в акторській родині Кіта Калкіна та Патрісії Бантрап. Маколей з ранніх років виступав у театрі, а 1989-го дебютував у кіно у фільмі "Дядечко Бак". Роль привернула до юного актора увагу, і незабаром його запросили до проєкту "Сам удома".

Комедія стала світовим хітом, зібравши за пів року прокату 200 мільйонів доларів і потрапивши до Книги рекордів Гіннеса як найкасовіша у своєму жанрі. Після приголомшливого успіху "Сам удома" менеджером актора став його батько.

Фото: Getty Images

Калкін знявся у фільмах "Хороший син", "Драбина Джейкоба", "Лускунчик", "Зрозуміє лише самотній". Однак такі роботи не мали колишнього успіху. За ролі у картинах "Нарівні з батьком" та "Багатенький Річі" він отримав номінації на "Золоту малину". 1995 року мати актора пішла від його батька, звинувативши його в руйнуванні кар’єри сина.

Фото: Getty Images

Маколей вступив до манхеттенської середньої школи і став значно рідше з’являтися на екрані. Він зіграв у фільмах "Володар сторінок", "Клубна манія", "Секс на сніданок", але й ці проєкти не стали знаковими.

"Секс на сніданок"

Згодом Калкін майже повністю відійшов від кіно. У ЗМІ обговорювали його можливу депресію та зловживання забороненими речовинами — актор заперечував це, але визнавав, що палить і вживає алкоголь.

Фото: Getty Images

Де зараз Маколей Калкін

2021 року Калкін уперше став батьком — у нього й актриси Бренди Сонг народився син Дакота. Їхній роман розпочався під час зйомок фільму "Похмілля у Таїланді". На початку 2022 року актор зробив Бренді пропозицію, подарувавши їй каблучку з діамантом, а наприкінці того ж року пара знову стала батьками.

Маколей Калкін і Бренда Сонг. Фото: Getty Images

У 2023 році він вперше з’явився на публіці з дружиною та синами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Серед його останніх робіт — серіал "Американська історія жахів: Подвійний сеанс" та популярний проєкт "Фолаут". Актор регулярно публікує фото у соцмережах, де за його життям стежать понад два мільйони підписників.

