Був на війні і "збирав" на психіатра Безуглій. Що відомо про лідера "Антитіл" Тараса Тополю

Служив парамедиком та знімав кліп на передовій

Український артист Тарас Тополя є вокалістом популярного музичного гурту "Антитіла". Він був у шлюбі зі співачкою Alyosha і нещодавно конфліктував зі скандальним народним депутатом.

Що потрібно знати:

Тарас Тополя народився у Києві, а його гурт став відомим після участі у "Шансі"

Співак — батько трьох дітей від виконавиці Олени Тополі

У 2022 році він разом із гуртом пішов на фронт і працював парамедиком

2025 року співак опинився у публічному конфлікті з нардепом

Шлях до успіху

Виконавець народився 21 червня 1987 року у Києві. Закінчив столичну гімназію № 48, а згодом — академію НАВС, отримавши диплом юриста. Є лідером рок-колективу "Антитіла", який набув популярності після участі у проєкті "Шанс".

Тарас Тополі в юності. Фото: instagram.com/tarastopolia

У 2014 році разом із друзями Тополя розпочав волонтерську діяльність та заснував благодійні фонди "Антитіла" та "Вільні ЮА". Раніше співак як молодіжний посол представляв UNICEF в Україні.

Тарас Тополя та гурт "Антитіла". Фото: instagram.com/tarastopolia

Сім’я

У 2013 році Тарас одружився з відомою співачкою Оленою Кучер, яка раніше виступала під сценічним псевдонімом Alyosha. У цьому шлюбі з’явилися троє дітей — сини Роман і Марк, а також дочка Марія. 1 грудня 2025 року подружжя заявило про розлучення.

Тарас і Олена Тополя виховують трьох дітей. Фото: instagram.com/tarastopolia

Служба у ЗСУ

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року Тополя разом з іншими музикантами гурту "Антитіла" приєднався до Територіальної оборони ЗСУ, а сім’ю з метою безпеки відправив у США до родичів.

Тарас Тополя на передовій. Фото: instagram.com/tarastopolia

Упродовж майже семи місяців співак працював парамедиком, у тому числі на Харківщині. Перебуваючи на передовій, музиканти викладали у мережу кадри зі служби та навіть зняли кліп під назвою "Фортеця Бахмут".

Крім того, "Антитіла" тоді представили потужний трек спільно із британською зіркою Едом Шираном, який підтримав український народ після повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі Тополю та учасників "Антитіл" виведено з лінії бойових дій, проте вони можуть повернутися на передову за наказом головнокомандувача ЗСУ у будь-який момент.

Тополя разом із ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Фото: instagram.com/tarastopolia

Конфлікт із Безуглою

Фронтмен українського гурту "Антитіла" внаслідок атаки росіян на Київ 23 червня 2025 року залишився без квартири. Тоді нардеп Мар’яна Безугла публічно "наїхала" на співака, назвавши це "кармою" за нібито фейкову службу під час війни. Після цього артист заявив про збір коштів депутату на лікування у психіатра. У серпні Тарас поділився, що звернувся до суду через образливі заяви Безуглої.

Тарас Тополя і Мар’яна Безугла. Фото: unian.ua

Де зараз Тарас Тополя

Гурт "Антитіла", як і сам її соліст, активно допомагає армії: влаштовує концерти для військовослужбовців, бере участь у волонтерських проєктах як в Україні, так і за кордоном. Його фонди надають підтримку цивільним та військовим під час війни.

Раніше співак розповів, якою має бути перемога України у війні з Росією. За словами Тополі, загроза із сусідньої країни нікуди не подінеться.