Тарас Тополя впевнений у Перемозі, але дружину з дітьми відправив до США: співак пояснив причину такого рішення (відео)

Співак відверто розповів, як приймалося рішення про виїзд Олени та дітей з країни

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який відзначав 35-річчя на передовій, впевнений у Перемозі України у війні, але зізнався, що дружина та діти не залишилися в країні. Наразі дружина співака Альоша (Олена Тополя), двоє синів і донька перебувають у родичів у США.

Як передає "Телеграф", подробиці про виїзд сім’ї за кордон Тарас Тополя розповів в інтерв’ю шефредактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на YouTube. Повне відео їхньої розмови можна переглянути, доскроливши сторінку до кінця.

Так, у перший день війни родина Тополів приїхали до отця Тараса, який мешкає у приватному будинку в Києві. Згодом рідні артиста залишили столицю та деякий період проживали у Львівській області, де родині дала притулок їхня няня. Згодом Альоша й діти не залишилися в Україні та виїхали до іншої країни.

Як пояснив лідер гурту "Антитіла", йому спокійніше, знаючи про те, що дружина та діти перебувають у повній безпеці.

"Коли я зрозумів, що це не вирішиться ні за місяць, ні за два, ні за три, ми прийняли рішення, що Олена з дітьми полетить до моєї мами. Це логічно. Далі від війни. Їхня безпека, життя та здоров’я для мене – понад усе", — розповів Тарас Тополя.

За словами артиста, сім’я – це найдорожче у його житті. Тому він радий, що зараз його близькі далеко від обстрілів і бомбардувань. До того ж, на передовій Тополю дуже зігрівають розповіді дітей про якісь буденні речі та маленькі успіхи в їхньому житті.

"Не дай Боже, щось трапиться з сім’єю... Для мене немає нічого гіршого. Тому вони там. Я знаю, що там спокійно і вони в безпеці", — зазначив фронтмен "Антитіл".

Альоша й Тарас Тополя перебувають у шлюбі 9 років. Разом подружжя виховує синів Марка та Романа, а також доньку Марію.

З перших днів повномасштабного вторгнення Тарас Тополя став на захист батьківщини. Разом із колегами із групи "Антитіла" вони допомагають на фронті як бойові медики. Під час війни "Антитіла" встигли презентувати потужний трек разом із британською зіркою Едом Шираном.