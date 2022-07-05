"Ванька-встанька не спіши": TikTok підкорює новий патріотичний тренд (відео)

Весела пісня стрімко підкорює мережу, хоча вона ще навіть не вийшла.

З початку війни в Україні, яку 24 лютого 2022 року розв’язав диктатор володимир путін, український музичний простір заполонило багато патріотичних україномовних пісень. Чимало їх миттєво стали хітами і трендами у соціальних мережах.

Така доля чекала і на трек юної української співачки та актриси, зірки серіалу "Школа" та проєкту "Голос країни" Маші Кондратенко під назвою "Ванька-встанька". Повністю пісня ще не вийшла, однак у TikTok на її приспів уже знято багато різних гумористичних роликів, а перегляди треку впевнено "добігають" до 1 мільйона.

Пісня української співачки присвячена російським окупантам, яких на українській землі, як кажуть у тексті, усі хочуть спалити. Назва "Ванька-встанька" — це і є посилання до росії, оскільки це назва популярної в рф іграшки, яка ще називається неваляшка.

За кілька днів у TikTok з’явилося вже близько 1000 різних відео на пісню Кондратенко. Зауважимо, що є ролики, які знімають навіть наші військові. "Телеграф" зібрав найцікавіші та найприкольніші з них.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що популярний український гурт "Антитела" присвятив пісню загиблим бійцям, у яких залишилися діти. Нагадаємо, що учасники колективу зараз воюють у лавах Збройних сил України.