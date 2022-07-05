"Ванька-встанька не спеши": TikTok покоряет новый патриотический тренд (видео)

Веселая и заводная песня стремительно покоряет сеть, хотя она еще даже не вышла.

С начала войны в Украине, которую 24 февраля 2022 года развязал диктатор владимир путин, украинское музыкальное пространство заполонило много патриотических украиноязычных песен. Многие из них моментально стали хитами и трендами в социальных сетях.

Такая участь ждала и трек юной украинской певицы и актрисы, звезды сериала "Школа" и проекта "Голос країни" Маши Кондратенко под названием "Ванька-встанька". Полностью песня еще не вышла, однако в TikTok на ее припев уже снято много различных юмористических роликов, а просмотры трека уверенно "добегают" до 1 миллиона.

Песня украинской певицы посвящена российским оккупантам, которых на украинской земле, как говориться в тексте, все хотят сжечь. Название "Ванька-встанька" — это и есть отсылка к россии, так как это название популярной в рф игрушки, которая еще называется неваляшка.

За несколько дней в TikTok появилось уже около 1000 различных видео на песню Кондратенко. Отметим, что есть ролики, которые снимают даже наши военные. "Телеграф" собрал самые интересные и прикольные из них.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная украинская группа "Антитела" посвятила песню погибшим бойцам, у которых остались дети. Напомним, что участники коллектива сейчас воюют в рядах Вооруженных сил Украины.