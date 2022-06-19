В День отца группа "Антитела" посвятила песню погибшим бойцам, у которых остались дети

Группа отметила, что эта песня одна из важнейших, написанных за все время существования коллектива.

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине и во многих странах мира принято отмечать День отца, который в 2022 году выпал на 19 июня. Увы, но из-за войны, многие украинские дети больше не смогут поздравить своих пап, ведь из-за российских оккупантов их больше нет среди живых. Популярная украинская группа "Антитела", участники которой сейчас воюют в рядах ВСУ, решили почтить погибших родителей песней.

На странице группы в Instagram коллектив опубликовал фрагмент из их клипа на песню "У книжках". Отметим, что вышла в свет еще шесть лет назад, однако наибольшую актуальность, увы, обрела сейчас. В клипе рассказывается история о маленьком мальчике, отец которого погиб на войне.

"Он изучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет крупным изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет ли кому-то жизнь… Но уже никогда не узнает одного – голоса папы. У войны есть много смыслов… Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда! В этот День Отца — посвящается всем воинам, которые отдали жизнь за Украину и навсегда стали Ангелами-хранителями для своих детей" — говорится в сообщении группы.

В комментариях фаны отмечают, что эта песня очень глубокая, как и клип. Многие не скрываю, что всегда плачут, когда смотрят или слушают эту песню.

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Тополя и его коллега по коллективу, гитарист Дмитрий Жолудь, развеселили сеть забавным роликом с передовой. В перерывах между обстрелами, парни успевают немного отдохнуть и даже повеселиться.