Когда день отца 2022 в Украине: дата и главные традиции

День отца (Father's Day) или День отцов — ежегодный праздник в честь пап, отмечаемый во многих странах мира.

В жизни каждого ребенка папа играет огромную роль: он помогает маме воспитывать малыша, заботится о нем, любит, поддерживает, дает ценные советы, защищает. На отцах также лежит большая ответственность в воспитании ребенка, ведь как для мальчиков, так и для девочек — это первый пример, каким должен быть мужчина. Чтобы почтить всех отцов, в 2019 году в Украине появился этот теплый семейный праздник — День отца.

В этом материале "Телеграф" собрал все подробности об этом празднике: когда и как оно отмечается, его история и главные традиции. А также бонусом, мы составили небольшую подборку ярких поздравительных картинок.

День отца 2022 в Украине: дата

День отца в Украине каждій год отмечается в третье воскресенье июня. В 2022-м году — это 19 июня. Отметим, что для Украины это очень молодой праздник, который в этом году будет отмечаться всего лишь в 4-й раз на официальном уровне. Экс-президент Украины Петр Порошенко издал указ об учреждении Дня отца лишь в 2019 году.

День отца 2022: история и традиции

Свое начало праздник берет с 1910 года. Жительница США Сонора Додд предложила проводить подобные чествования, ведь была впечатлена настоящим подвигом своего отца: он сам сумел воспитать шестерых детей после смерти своей жены. Вскоре эта традиция получила широкое распространение во многих странах мира.

Суть Дня отца – выразить благодарность своим папам за их вклад в наше воспитание. В этот день по всему миру устраиваются различные концерты и фестивали.

Поздравления с днем отца 2022: картинки и открытки на украинском языке

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