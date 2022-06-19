У День батька гурт "Антитіла" присвятив пісню загиблим бійцям, у яких залишилися діти

Гурт зазначив, що ця пісня одна з найважливіших, написаних за весь час існування колективу.

Щорічно у третю неділю червня в Україні та у багатьох країнах світу заведено відзначати День батька, який у 2022 році випав на 19 червня. На жаль, але через війну, багато українських дітей більше не зможуть привітати своїх тат, адже з вини російських окупантів їх більше немає серед живих. Популярний український гурт "Антитіла", учасники якого зараз воюють у лавах ЗСУ, вирішили вшанувати загиблих батьків піснею.

На сторінці гурту в Instagram колектив опублікував фрагмент із їхнього кліпу на пісню "У книжках". Зазначимо, що побачила світ ще шість років тому, проте найбільшу актуальність, на жаль, набула зараз. У кліпі розповідається історія про маленького хлопчика, батько якого загинув на війні.

"Він вивчить усі кольори, цифри та літери, закінчить школу, інститут. Дізнається про кохання та дружбу, радість та розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя… Але вже ніколи не впізнає одного – голоси тата. У війни є багато сенсів... Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи! повідомленні групи.

У коментарях фани зазначають, що ця пісня є дуже глибокою, як і кліп. Багато хто не приховує, що завжди плаче, коли дивиться чи слухає цю пісню.

Раніше "Телеграф" писав, що Тарас Тополя та його колега по колективу, гітарист Дмитро Жолудь, розвеселили мережу кумедним роликом із передовою. У перервах між обстрілами хлопці встигають трохи відпочити і навіть повеселитися.