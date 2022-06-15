Коли день батька 2022 року в Україні: дата та головні традиції

День батька (Father’s Day) або День батьків — щорічне свято на честь пап, яке відзначається в багатьох країнах світу.

У житті кожної дитини тато грає величезну роль: він допомагає мамі виховувати малюка, піклується про нього, любить, підтримує, дає цінні поради, захищає. На батьках також лежить велика відповідальність у вихованні дитини, адже як для хлопчиків, так і для дівчаток це перший приклад, яким має бути чоловік. Щоб вшанувати всіх батьків, у 2019 році в Україні з’явилося це тепле сімейне свято – День батька.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно святкується, його історія та головні традиції. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок.

День батька 2022 року в Україні: дата

День батька в Україні щороку відзначається у третю неділю червня. 2022-го року — це 19 червня. Зазначимо, що для України це дуже молоде свято, яке цього року відзначатиметься лише вчетверте на офіційному рівні. Експрезидент України Петро Порошенко видав указ про заснування Дня батька лише у 2019 році.

День батька 2022: історія та традиції

Свій початок свято бере з 1910 року. Жителька США Сонора Додд запропонувала проводити подібні вшанування, адже була вражена справжнім подвигом свого батька: він сам зумів виховати шістьох дітей після смерті дружини. Незабаром ця традиція набула широкого поширення в багатьох країнах світу.

Суть Дня батька – висловити подяку своїм татам за їхній внесок у наше виховання. Цього дня по всьому світу влаштовуються різноманітні концерти та фестивалі.

Привітання з днем батька 2022 року: картинки та листівки українською мовою

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