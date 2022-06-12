Тарас Тополя, що воює у ЗСУ, розвеселив мережу кумедним відео: "Коли у бойових медиків немає роботи"

Музикант вирішив підняти настрій усім українцям.

Соліст популярного українського гурту "Антитіла", який раніше записав спільний трек із британським співаком Едом Шираном, Тарас Тополя та його колега по колективу, гітарист Дмитро Жолудь, вирішили трохи розважити своїх шанувальників, та поділилися веселим роликом із передовою.

На сторінці гурту в Інстаграм хлопці опублікували коротеньке відео, на якому вони у повній амуніції рухають головами в такт веселої мелодії, яку до речі включають на "саморобному" магнітофоні з картону та паперу. Варто зазначити, що лиця музикантів при цьому серйозні та незворушні.

"Коли у бойових медиків немає роботи – це добре!" — йдеться у підписі до ролика.

У коментарях підписники гурту дякують артистам за їхню мужність та відвагу, а також бажають їм багато приємного: сили, здоров'я і т.д. Ну і звісно ж засипають хлопців компліментами.

Раніше "Телеграф" писав, що невідомий чоловік зіграв на акордеоні у парку на Червоній площі пісню "Ой, у лузі червона калина".