Воюющий в ВСУ Тарас Тополя развеселил сеть забавным видео: "Когда у боевых медиков нет работы"

Музыкант решил поднять настроение всем украинцам.

Солист популярной украинской группы "Антитела", которая ранее записала совместный трек с британским певцом Эдом Шираном, Тарас Тополя и его коллега по коллективу, гитарист Дмитрий Жолудь решили немного позабавить своих поклонников, и поделились веселым роликом с передовой.

На странице группы в Инстаграм парни опубликовали коротенькое видео, на котором они в полной амуниции двигают головами в такт веселой мелодии, которую кстати включают на "самодельном" магнитофоне из картона и бумаги. Стоит отметить, что лица музыкантов при этом серьезные и невозмутимые.

"Когда у боевых медиков нет работы – это хорошо!" — говорится в подписи к ролику.

В комментариях подписчики группы благодарят артистов за их мужество и отвагу, а также желают им много приятного. Ну и конечно же засыпают парней комплиментами.

Ранее "Телеграф" писал, что неизвестный мужчина сыграл на аккордеоне в парке на Красной площади песню "Ой, у лузі червона калина".