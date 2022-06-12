Воюющий в ВСУ Тарас Тополя развеселил сеть забавным видео: "Когда у боевых медиков нет работы"
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Музыкант решил поднять настроение всем украинцам.
Солист популярной украинской группы "Антитела", которая ранее записала совместный трек с британским певцом Эдом Шираном, Тарас Тополя и его коллега по коллективу, гитарист Дмитрий Жолудь решили немного позабавить своих поклонников, и поделились веселым роликом с передовой.
На странице группы в Инстаграм парни опубликовали коротенькое видео, на котором они в полной амуниции двигают головами в такт веселой мелодии, которую кстати включают на "самодельном" магнитофоне из картона и бумаги. Стоит отметить, что лица музыкантов при этом серьезные и невозмутимые.
"Когда у боевых медиков нет работы – это хорошо!" — говорится в подписи к ролику.
В комментариях подписчики группы благодарят артистов за их мужество и отвагу, а также желают им много приятного. Ну и конечно же засыпают парней комплиментами.
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