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Эд Ширан выпустил совместную песню с "Антителами" и покорил всех (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Эд Ширан выпустил совместную песню с "Антителами" и покорил всех (видео) Новость обновлена 02 мая 2022, 11:59

Британский артист дал вторую жизнь своему хиту "2Step" вместе с украинской группой

Известный британский певец Эд Ширан совместно с популярной украинской группой "Антитела" во главе с Тарасом Тополей, которые с первого дня войны защищают Украину в рядах теробороны, выпустили совместный трек. Артисты создали римейк песни Ширана "2 step", в котором зазвучал украинский язык.

Премьера клипа на хит "2Step / Сирени обірвали наш сон" состоялась 2 мая на ютуб-канале "Антител" и Эда Ширана. Стоит отметить, что клип на оригинальную песню Ширан снимал в Киеве, куда приезжал в ноябре 2021-го года.

"В украинском тексте к песне Эда Ширана 2Step я решил рассказать свою историю того, как для моей семьи началась война. И это не только моя история, это история миллионов украинцев, семьи которых разлучили, а иногда и навсегда, ужасные бомбардировки и война", — рассказал Тарас Тополя.

Поклонники артистов очень растроганы песней и клипом на нее, о чем говорят многочисленные комментарии под видео. Слушатели отмечают, что при прослушивании трека и просмотре ролика невозможно сдержать слез, однако все равно он ставится на повтор. Также многие подметили, что голоса Тараса Тополи и Эда Ширана очень хорошо сочетаются.

Ранее "Телеграф" писал, что популярный украинский певец Владимир Дантес/DANTES впервые запел на украинском языке. Свой первый украиноязычный хит, песню "Обійми", а также клип на него, артист презентовал 29 апреля.

Теги:
#Музыка #Клип #Песня #Эд Ширан #Антитела #Группа Антитела
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