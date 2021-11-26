"Украина прекрасна": Эд Ширан неожиданно прилетел в Киев и остался впечатлен
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 80
Музыкант поделился фотографией ночного Киева
Известный британский исполнитель Эд Ширан прилетел в Киев для съемок своего нового клипа. Певец рассказал, что они с командой уже три ночи снимают видео в украинской столице.
На своей странице в Instagram Эд Ширан опубликовал фото с командой на фоне ночного города. Пользователи соцсети узнали на фото двор механико-математического факультета КНУ им. Т. Шевченка.
"Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в красивом городе. Украина прекрасна", – подписал фото музыкант.
Также пользователи похвалили исполнителя за правильное написание названия украинской столицы на транслите.
Отметим, Эд Ширан является британским певцом, автором песен, музыкантом, продюсером звукозаписи, актером и предпринимателем. Известность он получил летом 2011 года благодаря песне "The A Team", которая заняла третью позицию в британском чарте. Также эта композиция была номинирована не премию "Грэмми" 2013 года, где Эд Ширан исполнил ее вместе с Элтоном Джоном.
Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Ани Лорак, которая в последние несколько лет живет в России, выпустила mood видео на свой новый сингл "Верила". В клипе она делится переживаниями по поводу мужчины. Поклонники предположили, что певица таким образом обращается к своему экс-супругу Мурату Налчаджиоглу, с которым состояла в браке более 10 лет и развелась в 2019 году якобы из-за многочисленных измен бывшего мужа.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-