"Украина прекрасна": Эд Ширан неожиданно прилетел в Киев и остался впечатлен

Музыкант поделился фотографией ночного Киева

Известный британский исполнитель Эд Ширан прилетел в Киев для съемок своего нового клипа. Певец рассказал, что они с командой уже три ночи снимают видео в украинской столице.

На своей странице в Instagram Эд Ширан опубликовал фото с командой на фоне ночного города. Пользователи соцсети узнали на фото двор механико-математического факультета КНУ им. Т. Шевченка.

"Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в красивом городе. Украина прекрасна", – подписал фото музыкант.

Также пользователи похвалили исполнителя за правильное написание названия украинской столицы на транслите.

Пользователи обратили внимание на написание названия столицы Украины

Отметим, Эд Ширан является британским певцом, автором песен, музыкантом, продюсером звукозаписи, актером и предпринимателем. Известность он получил летом 2011 года благодаря песне "The A Team", которая заняла третью позицию в британском чарте. Также эта композиция была номинирована не премию "Грэмми" 2013 года, где Эд Ширан исполнил ее вместе с Элтоном Джоном.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Ани Лорак, которая в последние несколько лет живет в России, выпустила mood видео на свой новый сингл "Верила". В клипе она делится переживаниями по поводу мужчины. Поклонники предположили, что певица таким образом обращается к своему экс-супругу Мурату Налчаджиоглу, с которым состояла в браке более 10 лет и развелась в 2019 году якобы из-за многочисленных измен бывшего мужа.